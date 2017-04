Όταν ο Τραμπ κατηγορούσε τον Ομπάμα για ενδεχόμενη επίθεση στη Συρία

Πίσω στο 2013, ο Ντόναλντ Τραμπ, που ήταν μεγιστάνας ακινήτων και σταρ της τηλεόρασης προτού γίνει πρόεδρος, είχε εκφράσει επανειλημμένα και έντονα την αντίθεσή του στην πρόθεση του τότε προέδρου Μπαράκ Ομπάμα να πάει σε πόλεμο με τη Συρία, μετά τις χημικές επιθέσεις για τις οποίες είχαν κατηγορηθεί τα κυβερνητικά στρατεύματα της χώρας. Ηκλιμάκωση εκτονώθηκε εκείνη την εποχή, όταν η συριακή κυβέρνηση εγκατέλειψε τα αποθέματα χημικών πυρομαχικών και ο Ομπάμα υποχώρησε.



What I am saying is stay out of Syria. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 Σεπτεμβρίου 2013



Ωστόσο, ο σημερινός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως κάνει όλα αυτά για τα οποία επέκρινε τον Ομπάμα.



If Obama attacks Syria and innocent civilians are hurt and killed, he and the U.S. will look very bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 Αυγούστου 2013



Το κόστος της επίθεσης στη συριακή στρατιωτική βάση, που διατάχθηκε χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, εκτιμάται ότι είναι μεταξύ 30 και 100 εκατομμυρίων δολαρίων, ανάλογα με το ποιοι πύραυλοι Τόμαχοκ χρησιμοποιήθηκαν.

The President must get Congressional approval before attacking Syria-big mistake if he does not! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 Αυγούστου 2013

President Obama, do not attack Syria. There is no upside and tremendous downside. Save your "powder" for another (and more important) day! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Σεπτεμβρίου 2013



Πίσω στο 2013, ο Τραμπ επανειλημμένα είχε ζητήσει από τον Ομπάμα να μην πάει στη Συρία.



AGAIN, TO OUR VERY FOOLISH LEADER, DO NOT ATTACK SYRIA - IF YOU DO MANY VERY BAD THINGS WILL HAPPEN & FROM THAT FIGHT THE U.S. GETS NOTHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 Σεπτεμβρίου 2013



Πίσω στο 2013, ο Τραμπ αμφέβαλλε αν οι πολίτες των ΗΠΑ θα επωφελούνταν από μια τέτοια επίθεση.



Το μόνο πράγμα που ο σημερινός πρόεδρος φαίνεται να έχει κοινό με τον τότε ομόλογό του, είναι η πρόθεσή του το χτύπημα να είναι ύπουλο και να χτυπήσει τη Συρία όταν δεν θα το περιμένει.



Why do we keep broadcasting when we are going to attack Syria. Why can't we just be quiet and, if we attack at all, catch them by surprise? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 Αυγούστου 2013