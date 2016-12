Παγκόσμιο σοκ για τον θάνατο του Τζορτζ Μάικλ [photos+vid]

Ο Μάικλ, που ξεκίνησε την καριέρα του από τους Wham! τη δεκαετία του '80 και αργότερα ακολούθησε σόλο καριέρα με τεράστια επιτυχία, άφησε την τελευταία του πνοή «στο σπίτι του ήρεμος»

Η αστυνομία του Thames Valley ανακοίωνσε ότι ασθενοφόρο έφτασε στην οικία του τραγουδιστή στο Όξφορντσιρ, στις 13.42 τοπική ώρα.

Σε ανακοινωθέν που εξέδωσε ο εκπρόσωπός του αναφέρoνται τα εξής: «Με βαθύτατη θλίψη επιβεβαιώνουμε ότι ο λατρεμένος μας γιός, αδερφός και φίλος, Τζορτζ Μάικλ, απεβίωσε εν ειρήνη στο σπίτι του, κατά την διάρκεια των Χριστουγέννων. Η οικογένεια θα επιθυμούσε να γίνει σεβαστή σεβαστή η ιδιωτικότητά της σε αυτή τη δύσκολη και συναισθηματική στιγμή. Δεν θα υπάρξει προς το παρόν κανένα περαιτέρω σχόλιο».

Ο Τζορτζ Μάικλ, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Γεώργιος Κυριάκος Παναγιώτου, γεννήθηκε στις 25 Ιουνίου 1963 . Ο πατέρας του ήταν Κύπριος εστιάτορας που μετακόμισε στο Λονδίνο και η μητέρα του Αγγλίδα χορεύτρια.

Ο Τζορτζ Μάικλ έγινε παγκοσμίως γνωστός κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1980 και 1990. Επίσης, έχει χαρακτηριστεί ως σόουλ τραγουδιστής, αν και το έργο του είναι πιο κοντά στην ποπ παρά τη σόουλ.

Οι πρώτες μουσικές επιτυχίες του ήταν με το μουσικό δίδυμο Wham!, το οποίο δημιούργησε μαζί με τον Άντριου Ρίτζλεϊ το 1981. Ο πρώτος δίσκος του συγκροτήματος Fantastic έφτασε στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου το 1983, όπως και ο επόμενος, Make it Big το 1984, ο οποίος περιλάμβανε και το σόλο τραγούδι του Τζορτζ Μάικλ Careless Whisper, το οποίο έφτασε στο Νο. 1 σε 25 χώρες. Επίσης, ήταν μέλος του συγκροτήματος BandAid το οποίο τραγούδησε το Do They Know It's Christmas?.

Οι Wham! διαλύθηκαν το 1986 και από τότε ο Τζορτζ Μάικλ ακολούθησε σόλο καριέρα. Ο πρώτος σόλο δίσκος του, Faith, που κυκλοφόρησε το 1987, έχει πουλήσει περισσότερα από 20 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Ο Τζορτζ Μάικλ έφτασε 7 φορές στην κορυφή των Βρετανικών τσαρτ και 8 φορές στο Billboard Hot 100 των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της 35ετούς καριέρας του, κέρδισε πολυάριθμα μουσικά βραβεία, συμπεριλαμβανομένων τριών βραβείων Brit, τεσσάρων MTV Video Music Awards, τριών Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων και δύο βραβείων Γκράμι. Το 2004, η Ακαδημία Ραδιοφώνου ανακοίνωσε ότι ο Τζορτζ Μάικλ ήταν ο καλλιτέχνης του οποίου τα έργα παίχθηκαν περισσότερο στο βρετανικό ραδιόφωνο την περίοδο 1984-2004. Κατά τα έτη 2006, 2007, 2008 ο Τζορτζ Μάικλ πραγματοποίησε παγκόσμια περιοδεία με την ονομασία 25 Live tour.

Στις 14 Μαρτίου 2014 κυκλοφόρησε το τελευταίο άλμπουμ του με τίτλο Symphonica, το οποίο έκανε ντεμπούτο στην πρώτη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα τελευταία χρόνια το όνομα του Τζορτζ Μάικλ είχε ακουστεί για σειρά συλλήψεων σχετικών με υποθέσεις ναρκωτικών και παραβιάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Η ζωή του δεν είχε μόνο επιτυχίες, δόξα και λάμψη αλλά και πολλές «σκοτεινές» στιγμές καθώς συχνές ήταν οι «συναντήσεις» του με την αστυνομία με κορυφαία τη σύλληψή του το 1998 σε δημόσια τουαλέτα στο Λος Άντζελες που τον οδήγησε στο να δημοσιοποιήσει την ομοφυλοφιλία του.