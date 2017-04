Πέθανε ο παραγωγός του «Τhe Ηangover» J.C. Spink

Ο αδελφός του 45χρονου παραγωγού επιβεβαίωσε στο Hollywood Reporter τη δυσάρεστη είδηση αλλά δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια θανάτου.

«Θα πραγματοποιηθεί νεκροψία» είπε ο ίδιος.

Ο J.C. Spink γεννήθηκε στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ και ήταν συνιδιοκτήτης της Benderspink, την οποία ίδρυσε με τον Chris Bender.

Οι δύο άντρες φοίτησαν στο πανεπιστήμιο του Μπάκνελ και εργάστηκαν ως βοηθοί στην εταιρία Zide-Perry Productions.

Ονειρεύονταν, όμως, μεγαλύτερα πράγματα και έτσι το 1998 αποφάσισαν να ξεκινήσουν δική τους εταιρία.

«Ο Chris και εγώ ήμασταν συγκάτοικοι… Είχαμε και ένα τρίτο δωμάτιο στο σπίτι μας [σ.σ. στο Δυτικό Χόλιγουντ] και ξεκινήσαμε εκεί την εταιρία. Νομίζω ότι κόστιζε περίπου 35.000 με 40.000 το χρόνο για να την διατηρούμε. Εμείς τα βάζαμε σε πιστωτικές» είχε δηλώσει κάποτε ο Spink.

Φαίνεται, όμως, ότι οι δύο νεαροί είχαν ιδιαίτερο ταλέντο και μεράκι για αυτό που έκαναν… Μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, η εταιρία Benderspink πούλησε περισσότερα από 20 σενάρια και συμμετείχε στην παραγωγή του American Pie (1999) – μια ταινία που έφερε έσοδα 235 εκατομμυρίων παγκοσμίως.

Η εταιρία είχε «ειδικότητα» στην πώληση σεναρίων αρκετά εκ των οποίων έγιναν μεγάλες και επιτυχημένες κινηματογραφικές παράγωγες.

Μεταξύ αυτών τα Cats & Dogs (2001), The Ring (2002), Monster-in-Law (2005), We’re the Millers (2013) και την τριλογία The Hangover.

Για τα πρώτα 18 χρόνια, οι δύο άντρες διοικούσαν μαζί την εταιρία αλλά τον περασμένο Μάρτιο αποφάσισαν να χωρίσουν τους δρόμους τους.

Ο Spink είχε αποκτήσει κακή φήμη στο Χόλιγουντ, με το περιοδικό Esquire να αναφέρει ότι ήταν μεν έξυπνος και γρήγορος στις αντιδράσεις του αλλά έπινε αρκετά και ήταν απρόβλεπτός.