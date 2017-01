Ενοπλος άνοιξε πυρ σε αεροδρόμιο της Φλόριντα - Πέντε νεκροί και τουλάχιστον οκτώ τραυματίες [photos & vid]

Το γραφείο του σερίφη του Broward επιβεβαίωσε το δραματικό απολογισμό με tweet του.

Update: 5 ppl dead; 8 injured were taken to an area hospital.

Οι πληροφορίες είναι αντικρουόμενες, με ορισμένα αμερικανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο δράστης έπεσε νεκρός και άλλα να ισχυρίζονται ότι συνελήφθη από την αστυνομία.

Η δήμαρχος της κομητείας του Μπρόουαρντ δήλωσε στο CNN ότι η αστυνομία διερευνά το κίνητρο του δράστη της επίθεσης.

Tweet των υπεύθυνων του αεροδρομίου αναφέρει: «Υπάρχει ένα έκτακτο περιστατικό στο terminal 2».

Δεν δίνουν, όμως, περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, που έχουν αποκλείσει την περιοχή.

Στο αεροδρόμιο βρισκόταν εκείνη την ώρα ο Άρι Φλέισερ, πρώην γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου.

«Είμαι στο αεροδρόμιο του Φορτ Λότερντεϊλ, ακούστηκαν πυροβολισμοί. Ο κόσμος τρέχει» έγραψε ο ίδιος.

I'm at the Ft. Lauderdale Airport. Shots have been fired. Everyone is running.