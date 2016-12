Ποιοι είναι οι αστυνομικοί- ήρωες της Ιταλίας

Γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα, την ώρα που έκαναν έναν έλεγχο ρουτίνας, σταμάτησαν έναν «ύποπτο» νεαρό άνδρα. Η κατάσταση ξέφυγε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Ο 36χρονος Κριστιάν Μόβιο πέφτει στο έδαφος τραυματισμένος στον ώμο από ένα πιστόλι διαμετρήματος 22 χιλιοστών (αργότερα αποδείχθηκε πως ήταν το ίδιο όπλο με το οποίο ο Άνις σκότωσε τον οδηγό του φορτηγού που είχε κλέψει για να κάνει την επίθεση στην γερμανική πρωτεύουσα).

Ο συνάδερφός του, ο 29χρονος Λούκα Σκατά, δόκιμος με μόλις 9 μήνες στην υπηρεσία, έβγαλε το περίστροφό του και σκότωσε τον Άνις Άμρι.

H φωτογραφία του τραυματισμένου αστυνομικού που έδωσε στη δημοσιότητα η ιταλική αστυνομία:

Ο Λούκα Σκατά ήταν ακόμη… δόκιμος!

Μάλιστα, ο Λούκα Σκατά είχε αρχίσει να εργάζεται μόλις πριν από εννέα μήνες και δεν είχε ακόμη τελειώσει τη λεγόμενη «δοκιμαστική περίοδο»

Πολλά μέσα ενημέρωσης, στη φάση αυτή, τονίζουν ότι από εδώ και στο εξής αυξάνεται ο κίνδυνος να μπει και η Ιταλία στο στόχαστρο των ισλαμιστών τρομοκρατών, οι οποίοι μπορεί να προσπαθήσουν να «εκδικηθούν» για τον θάνατο του Τυνήσιου τρομοκράτη.

