Πυρά κοντά στην αμερικανική Πρεσβεία στην Άγκυρα

Σε ανάρτηση που έκανε στο λογαριασμό του στο Twitter, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοινώνει πως υπάρχουν αναφορές για πυροβολισμούς κοντά στην αμερικάνικη πρεσβεία και προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες να αποφύγουν να κινηθούν στη συγκεκριμένη περιοχή, μέχρι να υπάρξει νεώτερη ενημέρωση.

Reports of shooting near US Embassy Ankara, #Turkey- US citizens advised to avoid Embassy area until further notice.