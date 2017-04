Πύρρειος νίκη Ερντογάν - Νοθεία καταγγέλλει η αντιπολίτευση [photos]

Με καταμετρημένο το 99% των ψήφων, το στρατόπεδο του «όχι» συγκέντρωσε 48,6%, ποσοστό πολύ υψηλότερο από αυτό που ανέμενε – και ήλπιζε- ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όπως δείχνουν τα ανεπίσημα στοιχεία, το «ναι» συγκέντρωσε 1,2 εκατ. ψήφους περισσότερες από το «όχι».

Results in Turkey Referendum as of 21:05GMT



Votes counted: 99.4%

Yes: 51.4% No: 48.6%