Ρίχνει αυλαία, μετά από 146 χρόνια, το ιστορικό τσίρκο Barnum

Το τσίρκο, το οποίο ονομάζεται επισήμως Ringling Bros. and Barnum and Bailey Circus, έπειτα από πολλές συγχωνεύσεις, εξήγησε ότι δεν μπορεί πλέον να επιβιώσει οικονομικά, επειδή έχουν αυξηθεί τα κόστη και έχουν μειωθεί οι πωλήσεις εισιτηρίων, κυρίως μετά το 2015 που υποχρεώθηκε από τους υπερασπιστές των ζώων να αποσύρει τους ελέφαντες που αποτελούσαν έως τότε το βασικό νούμερο των παραστάσεών του.

Όταν άνοιξε, το τσίρκο Barnum, το οποίο περιόδευε σε όλες τις ΗΠΑ, ήταν διάσημο όχι μόνο για τις παραστάσεις του, αλλά και για τα «αξιοπερίεργα» που παρουσίαζε. Πράγματι, ο Π. Τ. Μπάρναμ, ο επονομαζόμενος και «πρίγκιπας των τσαρλατάνων», δεν δίσταζε να εκθέτει γίγαντες της Ισλανδίας, γυναίκες της Παταγονίας, νάνους, φίδια της θάλασσας... Παρουσίαζε μάλιστα μια «σειρήνα των Φίτζι», που ήταν στην πραγματικότητα ένας κορμός πιθήκου που είχε συρραφεί με μια ουρά ψαριού.

Όσον αφορά το θεάμα, ο Μπάρναμ εγκαινίασε το τσίρκο με τις τρεις πίστες και ήταν ένας από τους πρώτους που χρησιμοποίησε ηλεκτρικό. Μέχρι σήμερα, το Ringling Bros. and Barnum and Bailey Circus παραμένει το μεγαλύτερο τσίρκο του κόσμου.

Οι υπερασπιστές των ζώων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ανακοίνωση της απόφασης, λέγοντας πως δίνει το παράδειγμα «στα μεγάλα τσίρκα που κάνουν ακόμη τα ζώα να υποφέρουν» και αποτελεί «σημείο των καιρών που αλλάζουν», σύμφωνα με την ένωση PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).

Η οργάνωση αυτή είχε πιέσει για την απόσυρση των ελεφάντων, κυκλοφορώνας βίντεο στα οποία ένας εκπαιδευτής φαινόταν να χτυπάει τους ελέφαντες μ' ένα μυτερό κοντάρι. Τα βίντεο είχαν προκαλέσει σκάνδαλο και είχαν οδηγήσει τις ενώσεις για την υπεράσπιση των ζώων να προσφύγουν στη δικαιοσύνη εναντίον του Barnum, το κοπάδι ασιατικών ελεφάντων του οποίου ήταν το μεγαλύτερο στον δυτικό κόσμο, για να προσπαθήσουν να επιτύχουν την απαγόρευση της χρησιμοποίησής του.

Αν και οι ενώσεις έχασαν τη δίκη, αφού αποδείχθηκε πως ένας από τους μάρτυρες είχε στην πραγματικότητα δωροδοκηθεί από τις ενώσεις, το τσίρκο, αντιμέτωπο με την αρνητική διαφήμιση που προκλήθηκε, κατέληξε τον Μάιο του 2015 να αποσύρει τους ελέφαντες από τις παραστάσεις του.

To Ringling Bros. and Barnum and Bailey Circus θα επισκεφθεί φέτος 30 διαφορετικές πόλεις των ΗΠΑ πριν δώσει την τελευταία παράστασή του στις 21 Μαΐου στο Γιούνιοντεϊλ, κοντά στη Νέα Υόρκη.