Σάλος με ιστοσελίδα που σκίτσαρε λευκούς τους Ομπάμα, Μπιγιονσέ και Τζέι Ζι [photo]

Το σκίτσο συνόδευε το κύριο άρθρο του site, με τον τίτλο «Πώς να γίνεις βουλευτής», και αναπαριστούσε μία πραγματική φωτογραφία, που είχε δημοσιεύσει η Μπιγιονσέ στον λογαριασμό της στο Twitter, από ένα φιλανθρωπικό γκαλά που έγινε στη Νέα Υόρκη, το 2012.

Εκπρόσωπος του WikiHow χαρακτήρισε το σκίτσο «αισχρό» και δήλωσε ότι θα διενεργηθεί έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Σε μία αναλυτικότερη ανακοίνωση που εκδόθηκε λίγο αργότερα μετά και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, το WikiHow ανέφερε ότι νιώθει «αηδία και ντροπή» που δημοσίευσε αυτή την εικόνα, αλλά ότι θεωρεί πως το περιστατικό δεν συνέβη σκόπιμα.

«Όταν είδαμε την εικόνα των Ομπάμα, Τζει Τι και Μπιγιονσέ να έχουν λευκό χρώμα, νιώσαμε αηδία και ντροπή. Δεν έπρεπε να συμβεί ποτέ αυτό στο WikiHow», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Wikihow turned Obama, Beyoncé, and Jay Z white to explain "How to become a congressman." pic.twitter.com/QNTGz5wjaq