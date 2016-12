Σουηδική χορωδία είπε τα κάλαντα στην... κατσικίσια διάλεκτο

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη εβδομάδα στη Σουηδία όπου μια χορωδία τραγούδησε τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα… σαν κατσίκες.



«Ήταν πολύ απελευθερωτικό! Οι χορωδίες συχνά είναι πολύ σοβαρές και έτσι ήταν πολύ ωραίο που κάναμε κάτι διασκεδαστικό» δήλωσε η Ντανιέλα Γουέστμαρκ, που τραγουδούσε στη χορωδία.







Ωστόσο, πίσω από το αστείο του πράγματος, υπήρχε ένας σοβαρός λόγος. Η συναυλία οργανώθηκε από την φιλανθρωπική οργάνωση ActionAid, και σχεδιάστηκε ώστε να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι κατσίκες στο να βοηθούν τις γυναίκες να είναι αυτάρκεις σε κοινωνίες που μαστίζονται από τη φτώχεια. Η οργάνωση επισημαίνει πως τα ζώα δεν παρέχουν μόνο τροφή υπό τη μορφή του γάλατος, αλλά μπορούν επίσης να πουληθούν για να κερδίσουν χρήματα ώστε να αγοράσουν σπόρους και να πληρώσουν τα δίδακτρα των παιδιών τους.«Η δουλειά της ActionAid είναι ο κύριος λόγος που θέλαμε να αποτελέσουμε μέρος αυτού του έργου: η χορωδία είναι μέρος ενός θηλυκού δικτύου με στόχο την υποστήριξη των γυναικών και την ενθάρρυνση τους, επομένως ο αγώνας της ActionAid για μια κοινωνία ισότητας είναι κάτι για το οποίο πρέπει όλοι να φροντίσουμε. Θέλαμε να είμαστε σοβαροί, γιατί ο σκοπός της συναυλίας ήταν σοβαρός και σημαντικός» πρόσθεσε η Γουέστμαρκ. «Στις πρώτες πρόβες μας γελούσαμε διαρκώς και ήταν δύσκολο να φανταστούμε πώς θα παραμείνουμε σοβαροί μπροστά στο κοινό. Αλλά μετά από λίγο καταφέραμε να αποδώσουμε σωστά τα κάλαντα».Να σημειωθεί ότι η εκδοχή αυτή έχει καταγραφεί σε στούντιο για τις επόμενες γενιές ενώ κυκλοφορεί και CD, φυσικά με τον τίτλο: «All I Want For Christmas Is A Goat».