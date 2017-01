Στα δικαστήρια ο Πολ Μακ Κάρτνεϊ για τα δικαιώματα τραγουδιών των Beatles

Σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων του 1976, οι καλλιτέχνες μπορούν να διεκδικούν δικαιώματα των έργων τους 35 χρόνια μετά τη χρονιά της πρώτης έκδοσής τους ή έως 56 χρόνια για έργα που χρονολογούνται πριν από το 1978.

Το 2018 συμπληρώνονται 56 χρόνια από τότε που τα θρυλικά Σκαθάρια εξέδωσαν το πρώτο τους σινγκλ "Love me do".

Η υπόθεση άρχισε τον Οκτώβριο του 2008, όταν ο Πολ Μακ Κάρτνεϊ έστειλε ειδοποίηση στην Sony ATV Music Publishing δηλώνοντας την πρόθεσή του να διεκδικήσει τα πνευματικά δικαιώματα πολλών τραγουδιών, όπως οι επιτυχίες των Beatles "Across the Universe", "Love Me Do" και "I Want to Hold your Hand", σύμφωνα με τη μήνυση που κατατέθηκε χθες.

Σύμφωνα πάντα με τη μήνυση, ο βρετανός τραγουδιστής και συνθέτης ζήτησε από τη Sony ATV Music Publishing να αναγνωρίσει την αξίωσή του να ανακτήσει τα δικαιώματα σε τραγούδια που είχε συνθέσει με τον Τζον Λένον μεταξύ Σεπτεμβρίου 1962 και Ιουνίου 1971 , αλλά "οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν να παράσχουν μια τέτοια βεβαίωση".

Παρόμοια υπόθεση έφερε αντιμέτωπους τον Δεκέμβριο ενώπιον της βρετανικής δικαιοσύνης το βρετανικό ποπ συγκρότημα Duran Duran και τη δισκογραφική του εταιρία, την οποία έχει η Sony ATV Music Publishing. Οι Duran Duran ήθελαν να ανακτήσουν τα δικαιώματα ορισμένων από τις παλιές επιτυχίες τους όπως το "Rio" και το "A view to a kill", τραγούδι της ομώνυμης στ΄αγγλικά ταινίας του Τζέιμς Μποντ, όμως οι δικαστές έκριναν ότι η αμερικανική νομοθεσία δεν εφαρμόζεται στη Βρετανία.