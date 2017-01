Στη δημοσιότητα η φωτογραφία του δράστη του μακελειού στο Reina [photos & vid]

Η φωτογραφία είναι σχετικά θολή και δεν διακρίνονται με ευκολία τα χαρακτηριστικά του δράστη,ενώ η ταυτότητά του παραμένει άγνωστη.

Εν τω μεταξύ, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, η τουρκική αστυνομία έθεσε υπό κράτηση οκτώ πρόσωπα στο πλαίσιο της έρευνας για την τρομοκρατική επίθεση.

Τη σχετική πληροφορία μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Dogan, χωρίς να διευκρινίζονται άλλες λεπτομέρειες για την ταυτότητα των προσώπων αυτών.

After several photos circulated of alleged terrorist responsible for #Reina attack, police releases actual photo of him h/t @cumhuriyetgzt pic.twitter.com/32LBRcYFw3

Υπενθυμίζεται πως την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στο νυχτερινό κέντρο, που κόστισε τη ζωή σε 39 ανθρώπους, ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος με ανακοίνωση που δημοσίευσε σε έναν λογαριασμό της στην υπηρεσία διαδικτυακών μηνυμάτων Telegram.

Το ανατριχιαστικό βίντεο που δείχνει τον δράστη να πυροβολεί το πλήθος στο νυχτερινό κέντρο:

🆘‼️🔥 #Turkey: CCTV from the attacker at the entrance of the nightclub #Reina in #Istanbul. 39 dead and 65 injured. pic.twitter.com/mTnSMh6YA6