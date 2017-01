ΟΥΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΟΥΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ!

Στο «πάγο» βάζει την Γερμανίδα καγκελάριο ο Ντόναλντ Τραμπ!

Ο Τραμπ σνομπάρει την Μέρκελ και δεν της κλείνει ραντεβού. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει σε δημοσίευμα η έγκυρη βρετανική εφημερίδα Times, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η γερμανίδα Καγκελάριος είναι «στην απέξω» ή «στον πάγο» («left out in the cold»).

ΕΘΝΟΣ On Line

18:01,