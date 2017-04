Στοκχόλμη: Θρίλερ με τον οδηγό του φορτηγού - Αναζητείται ακόμη λέει η αστυνομία [photos & vids]

Νωρίτερα, πληροφορίες που μετέδιδε η εφημερίδα Aftonbladet, επικαλούμενη πηγές που δεν κατονομάζονται, ανέφεραν ότι ένας άνδρας συνελήφθη στα βόρεια προάστια της πρωτεύουσας και ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση.

Ωστόσο, ο αστυνομικός διευθυντής Γιαν Έβενσον διευκρίνισε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο συλληφθείς δεν είναι ο οδηγός του οχήματος, αλλά ένας άνδρας που μοιάζει στην περιγραφή του προσώπου που αναζητούσε η αστυνομία.

