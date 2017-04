Στόχος επίθεσης με «ισχυρά εκρηκτικά» το πούλμαν της Ντόρτμουντ [photos & vid]

Η αστυνομία κάνει λόγο για επίθεση με «ισχυρά εκρηκτικά», χωρίς, όμως, να συνδέει σε αυτή τη φάση το περιστατικό με τρομοκρατία.

Το λεωφορείο της ομάδας ακινητοποιήθηκε μετά από τρεις εκρήξεις σε δρόμο της συνοικίας Χέκστεν του Ντόρτμουντ ενώ με ελαφρά τραύματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο Ισπανός αμυντικός Μάρκ Μπάρτρα.

Σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ, ο ποδοσφαιριστής βρισκόταν σε κατάσταση σοκ αλλά ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι.

Η ισπανική La Marca μετέδωσε μερικές ώρες αργότερα ότι ο Μπάρτρα έλαβε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του.

Το πούλμαν είχε ξεκινήσει από το ξενοδοχείο που διέμενε η ομάδα στη δυτική πόλη της Γερμανίας για να φτάσει στο γήπεδο «Signal Iduna Park», διανύοντας μια απόσταση περίπου δέκα χιλιομέτρων.

«Έπειτα από την προκαταρκτική έρευνα, εκτιμούμε ότι αυτή ήταν μια επίθεση με ισχυρές εκρηκτικές ύλες», τόνισε η αστυνομία της Ντόρτμουντ με ανάρτηση της στο Twitter.

Παράλληλα, όπως τόνισαν πηγές ασφαλείας στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA, οι γερμανικές αρχές δεν έχουν μέχρι αυτού του σημείου των ερευνών αποδείξεις ότι η έκρηξη είχε «τρομοκρατική» προέλευση.

Η γερμανική ιστοσελίδα The Local.de αναφέρει ότι η αστυνομία εντόπισε ένα ακόμη «ύποπτο αντικείμενο» κοντά στο σημείο των εκρήξεων αλλά δεν αποκάλυψε περισσότερες πληροφορίες.

«Όλη η ομάδα είναι σε κατάσταση σοκ»

Σε δηλώσεις του λίγη ώρα μετά την επίθεση, ο διευθύνων σύμβουλος Ντόρτμουντ Χανς Γιόακιμ Βάτζκε δήλωσε ότι όλη η ομάδα είναι σε κατάσταση σοκ.

«Ελπίζω η ομάδα να μπορεί να αγωνιστεί» δήλωσε ο ίδιος, αναφερόμενος στην αναβολή του ματς για την Μεγάλη Τετάρτη.

Η γερμανική ομάδα επρόκειτο να αντιμετωπίσει απόψε τη Μονακό για την προημιτελική φάση του Τσάμπιονς Λιγκ.

Κατόπιν διαβουλεύσεων των αρχών ασφαλείας και των υπευθύνων της UEFA, όμως, ο αγώνας αναβλήθηκε.

«Δεν ξέραμε εάν θα υπάρχαν και άλλες εκρήξεις»

Ο τερματοφύλακας της ομάδας Roman Bürki δήλωσε στην ελβετική εφημερίδα Blick ότι καθόταν πολύ κοντά στον Μπάτρα.

«Καθόμουν στην πίσω σειρά δίπλα στον Μαρκ Μπάρτρα, που τραυματίστηκε από τα γυαλιά των τζαμιών. Μετά το μπαμ όλοι όσοι ήμασταν μέσα στο λεωφορείο σκύψαμε τα κεφάλια μας. Δεν ξέραμε εάν θα υπήρχαν και άλλες εκρήξεις. Η αστυνομία έφτασε πολύ γρήγορα και εκκένωσε την περιοχή. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αντιδράσεις

Από την πρώτη στιγμή Μπορούσια Ντόρτμουντ ζήτησε από τους φίλαθλους που βρίσκονταν στο γήπεδο να παραμείνουν ψύχραιμοι και να αναμείνουν τις σχετικές εντολές των αρχών.

Μόλις έγινε γνωστό το περιστατικό, οι οπαδοί της Μονακό που είχαν ήδη συγκεντρωθεί στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν τον αγώνα άρχισαν να τραγουδούν «Ντόρτμουντ! Ντόρτμουντ!».

H ομάδα έσπευσε να τους ευχαριστήσει για αυτή την επίδειξη συμπαράστασης μέσω Twitter.

Thanks for your patience and understanding and the "Dortmund! Dortmund" chants, dear supporters of @AS_Monaco_EN! pic.twitter.com/Gcz9XGQY0J