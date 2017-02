Στρατιώτης άνοιξε πυρ κατά υπόπτου που φώναζε «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος» έξω από το Λούβρο [vids]

Μια πηγή είπε πως ο άνδρας προσπάθησε να μπει στο υπόγειο κατάστημα του μουσείου και είχε επιτεθεί σ' έναν άλλον στρατιώτη πριν πυροβοληθεί και τραυματισθεί σοβαρά στα πόδια.

Ο επιτιθέμενος φώναξε «Allahu Akbar» (ο Αλλάχ είναι μεγάλος), σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, προσθέτοντας πως μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί εκρηκτικά.



Η αστυνομία ανακοίνωσε πως η περιοχή εκκενώνεται. Η περιοχή γύρω από το μουσείο έχει αποκλειστεί από πολυάριθμους αστυνομικούς που φορούν αλεξίσφαιρα γιλέκα, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

