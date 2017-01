Συγκινητικό «αντίο» του Ομπάμα σε συνεργάτη του μπροστά στους δημοσιογράφους [photos & vid]

Σήμερα, ο Ομπάμα «εισέβαλε» στην αίθουσα όπου ο εκπρόσωπός του Τζος Έρνεστ έκανε την τελευταία ενημέρωση στους δημοσιογράφους και μίλησε με πολύ θερμά λόγια για εκείνον και για το έργο που προσέφερε.

«Γνωρίζω αυτόν τον άνθρωποι εδώ και δέκα χρόνια και τον είδα να μεγαλώνει. Τον έχω δει να προοδεύει, τον έχω δει να παντρεύεται, να γίνεται πατέρας και τον έχω δει πώς διαχειρίζεται τους νεότερους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται, είπε ο απερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος.

«Δεν με απογοήτευσε ποτέ και πάντα ήταν ο άνθρωπος που θα ήθελες. Είναι πραγματικά πολύ καλός άνδρας και είμαι πραγματικά περήφανος γι' αυτόν», πρόσθεσε ο Ομπάμα μπροστά στους δημοσιογράφους που κατέγραψαν τη σκηνή με τα κινητά τους τηλέφωνα.

