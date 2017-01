Σύμβουλοι του Ερντογάν χλευάζουν δημοσιογράφο του BBC που σχολιάζει το χρυσό στο προεδρικό Παλάτι της Τουρκίας

Μετά τα μηνύματα στο Twitter της Λόρα Κένσμπεργκ με φωτογραφίες όπως «Άλλος ένας παγκόσμιος ηγέτης λάτρης των χρυσών ανελκυστήρων» και «Στο Παλάτι του Ερντογάν – υπάρχει πολύ χρυσός», ο προεδρικός εκπρόσωπος Ιμπραήμ Καλίμ έγραψε στο Twitter: «Ουρές από ψέματα για το ‘χρυσό’ (…) Τίποτα από αυτά δεν είναι χρυσό. Αντανακλά μόνο την χαμηλή ποιότητα της δημοσιογραφίας σας».

Another world leader fond of golden lifts pic.twitter.com/BuqwF2VvRc — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) 28 Ιανουαρίου 2017

In Erdogan's Palace - there's a lot of gold pic.twitter.com/3ZqSzQDeX3 — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) 28 Ιανουαρίου 2017

String of lies about 'gold' in Presidential Complex by @bbclaurak None of these is gold. Only reflects the low quality of your journalism. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 28 Ιανουαρίου 2017



Ο Χασάν Ντογκάν, διευθυντής του γραφείου του Ερντογάν συμμετείχε κι αυτός στα μηνύματα γράφοντας: «Λοιπόν, πιστεύετε ότι κάθε λαμπερό κίτρινο πράγμα που βλέπετε είναι χρυσός; Ουάου».

So, you think every shiny yellow thing you see is gold? Woow :))) @bbclaurak pic.twitter.com/0diHU9js94 — Dr. Hasan Doğan حسن (@hasandogan) 28 Ιανουαρίου 2017



Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο Μουσταφά Βαράνκ, επικεφαλής προεδρικός σύμβουλος με μήνυμα που συνοδευόταν από μία φωτογραφία ενός άνδρα της προεδρικής φρουράς με κίτρινη ζώνη: «Κοίτα Λόρα… ακόμη και οι φύλακες είναι φτιαγμένοι από χρυσό».

Hey Laura look at Erdogan's Presidential Compound even guards are made of GOLD! @bbclaurak pic.twitter.com/8IuzVBTl35 — Mustafa Varank (@varank) 28 Ιανουαρίου 2017

Δεν υπήρξε κανένα περαιτέρω tweet από την δημοσιογράφο του BBC απάντηση στα tweets των Τούρκων αξιωματούχων.