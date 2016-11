Συναγερμός στις ΗΠΑ: Ένοπλος άνοιξε πυρ στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο - Οκτώ τραυματίες [vid]

Κατά τις μέχρι στιγμής πληροφορίες oκτώ άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

«Ένοπλος πυροβολεί στην πανεπιστημιούπολη. Τρέξτε, κρυφτείτε, δώστε μάχη» ανέφερε η ανάρτηση του πανεπιστημίου, χρησιμοποιώντας την ορολογία θυμάτων επιθέσεων ένοπλων (Run Hide Fight). «Συνεχίστε να κρύβεστε στο βόρειο τμήμα της Πανεπιστημιούπολης», πρόσθεσε λίγο αργότερα η διεύθυνση διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών του OSU.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο ABC News, οι αρχές σκότωσαν έναν ένοπλο αλλά δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό εάν υπάρχει και δεύτερος.

I'm safe in a barricaded room. If you're on campus, get in a room and stay safe. pic.twitter.com/Gaw7gjTx6w