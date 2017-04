Συναγερμός στο Παρίσι: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά αστυνομικών - Tουλάχιστον δύο νεκροί [photos&vids]

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, νεκρός είναι και ένας από τους δράστες ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δεύτερου.

Το πρακτορείο Reuters μεταδίδει ότι αστυνομικοί ανέφεραν ότι πρόκειται για «τρομοκρατική επίθεση» -κάτι που δεν επιβεβαιώνεται ακόμη από επίσημα χείλη.

#Paris shooting latest: Police officer killed while in a car stopped at a red light by a drive-by attacker pic.twitter.com/gOhBZ0UimI

Μάλιστα, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών τόνισε πως είναι πολύ νωρίς να διευκρινιστούν τα κίνητρα της επίθεσης.

Αστυνομική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο ότι δύο ένοπλοι βγήκαν από αυτοκίνητο και άρχισαν να πυροβολούν με καλάσνικοφ εναντίον των αστυνομικών. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο νεκρός δράστης της επίθεσης είναι «παλιός γνώριμος» των αρχών, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Επιβεβαίωσε, όμως, ότι αυτή την ώρα πραγματοποιείται έρευνα στην οικία του.

Το αιματηρό περιστατικό ερευνά ήδη η αντιτρομοκρατική υπηρεσία του Παρισιού.

Η Ines, αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, δήλωσε στο γαλλικό σταθμό BFM ότι άκουσε έναν πυροβολισμό και είδε έναν άντρα πεσμένο στο έδαφος.

Όπως δήλωσε η ίδια, η αστυνομία αντέδρασε άμεσα και εκκένωσε την περιοχή.

This video was taken from a balcony near the area where the Paris incident unfolded https://t.co/BEA20tkiYO pic.twitter.com/0gacR0FF9l