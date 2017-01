Συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη ο μακελάρης του Reina [photos&vid]

Ο Αμπντουλκαντίρ Μασαρίποφ, που άνοιξε πυρ και σκότωσε 39 ανθρώπους εν ψυχρώ σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, συνελήφθη στην περιοχή Εσενγιούρτ της Κωνσταντινούπολης.

H εφημερίδα Hurriyet μεταδίδει ότι μαζί με τον Μασαρίποφ ήταν και ο 4χρονος γιος του, τον οποίο είχε απαγάγει από το σπίτι του πριν από μερικές ημέρες.

Στις πρώτες φωτογραφίες μετά τη σύλληψή του, ο ένοπλος που σκόρπισε το θάνατο στο κλαμπ του Βοσπόρου εμφανίζεται με μώλωπες στο πρόσωπό του.

«Ο τρομοκράτης του Ισλαμικού Κράτους μεταφέρεται τώρα στο αρχηγείο της αστυνομίας στην Κωνσταντινούπολη για ανάκριση» αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα Sabah.

Η ίδια εφημερίδα μεταδίδει ότι ο Ουζμπέκος εντοπίστηκε σε σπίτι κάποιου φίλου του από το Κιργιστάν. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν άλλοι τέσσερις άνθρωποι – ο Κιργίζιος φίλος του αλλά και τρεις γυναίκες.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισλαμικό Κράτος είχε αναλάβει την ευθύνη για την αιματηρή επίθεση.

Ανθροποκυνηγητό για τον εντοπισμό του

Οι τουρκικές αρχές αναζητούν τον τρομοκράτη από την 1η Ιανουαρίου αλλά δεν είχαν καταφέρει να τον εντοπίσουν.

Πριν από μερικές ημέρες, η αστυνομία πραγματοποίησε επιχείρηση σε σπίτι στη συνοικία Μaltepe και συνέλαβε τη σύζυγο του μακελάρη.

Δεν έδωσε, όμως, το όνομά της στη δημοσιότητα.

«Έμαθα για την επίθεση από την τηλεόραση. Δεν ήξερα ότι ο άντρας μου ήταν τρομοκράτης του Ισλαμικού Κράτους, ούτε καν ότι τους υποστηρίζει» φέρεται να είχε δηλώσει η σύζυγός του, όπως αναφέρει η Sabah.

Bίντεο της σύλληψης

