Τα απίθανα tweets των Βρετανών μετά τον σεισμό των... 3,9 Ρίχτερ

Ο σεισμός που δεν έγινε και τόσο αισθητός, παρόλο που το BBC το μετέδωσε ως έκτακτη είδηση, είχε τόσο μεγάλο αντίκτυπο στο twitter που κάποιοι έσπευσαν να το σχολιάσουν στο hashtag #prayforscarborough, ανεβάζοντας εικόνες από κάδους που είχαν πέσει στο έδαφος και καρέκλες που είχαν ανατραπεί.



Κάποιος μάλιστα έγραψε «Δε θα ξεχάσουμε ποτέ. Θα ξαναχτίσουμε την πόλη».



Ακόμη και η πόλη έγινε στόχος πολλών αστείων, με κάποιον να γράφει πως ο σεισμός «προκάλεσε ζημιές ύψους 11,5 λιρών στην ακτογραμμή».





#prayforscarborough The RAF is now airlifting critical supply's of Sunny D and scratch cards in for those in desperate need pic.twitter.com/lJdWIuhEQC