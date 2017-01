Χάρη στην διαφορά ώρας των δύο χωρών, η πτήση UA890 της United Airlines απογειώθηκε από τη Σανγκάη την 1η Ιανουαρίου 2017 και προσγειώθηκε στο Σαν Φρανσίσκο στις 31 Δεκεμβρίου 2016.



Οι τυχεροί επιβάτες είχαν την ευκαιρία να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά δύο φορές μέσα σε 24 ώρες.

United flight #UA890 departed Shanghai in 2017 and will arrive in San Francisco back in 2016!#BackToTheFuture ✈ pic.twitter.com/p54PSE9M8Y