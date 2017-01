Θαυμαστές του Τομ Χανκς του έκαναν δώρο ένα αυτοκίνητο [photos]

Ο Τομ Χανκς δημοσίευσε τις φωτογραφίες στο Twitter γράφοντας «Έχω νέο αυτοκίνητο!».

I got a new car! Hanx pic.twitter.com/kzij8QEIyo

Ενθουσιασμένη από τις φωτογραφίες μία ομάδα Πολωνών θαυμαστών του αποφάσισε να συγκεντρώσει χρήματα και να δωρίσει ένα τέτοιο θρυλικό αυτοκίνητο στον δύο φορές βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό.Συγκεκριμένα, η 42χρονη Μόνικα Γιασκόλσκα που ζει στην πόλη Μπιέσκο Μπιάλα, όπου κατασκευαζόταν το συγκεκριμένο μοντέλο αυτοκινήτου, το οποίο στην Πολωνία είναι γνωστό ως «maluch» (μικρό) και στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας «peglica» (μικρό σίδερο) είδε τις φωτογραφίες του ηθοποιού και αποφάσισε να του αγοράσει ένα ως δώρο.

