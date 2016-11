Τι απάντησε ο Κάστρο σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε πότε θα ξυρίσει το μούσι του [vid]

«Πότε θα γίνουν ελεύθερες εκλογές» ρώτησε ο εν λόγω δημοσιογράφος για να λάβει την απάντηση «σε 18 μήνες».

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος είπε στον Κάστρο ότι θα πλέον θα αρχίσουν να έρχονται στην Κούβα Αμερικανοί και άλλοι τουρίστες που θα περιμένουν να τον δουν από κοντά. «Θα ξυρίσετε το μούσι σας;»

«Εχω συνηθίσει το μούσι… Ρώτησα τον κόσμο αν πρέπει να το ξυρίσω και όλοι μου είπαν όχι, όχι» απάντησε ο Κάστρο.

Fidel Castro speaks to reporters a week after the revolution in January 1959 (via @BBCArchive)https://t.co/8Bdf8zeBnz pic.twitter.com/JbiUNhgPU4