Τι λέει η United Airlines για τη βίαιη απομάκρυνση επιβάτη [vid]

Σε email προς τους εργαζόμενους, o Oscar Munoz δήλωσε ότι αναστατώθηκε όταν «είδε και άκουσε όλα όσα συνέβησαν». Στη συνέχεια, όμως, τόνισε ότι ο επιβάτης προκάλεσε αναστάτωση και ήταν έτοιμος για καυγά.

Λίγη ώρα νωρίτερα, ανακοίνωση της εταιρίας ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα όσα διαδραματίστηκαν την Κυριακή σε αεροσκάφος της εταιρίας στο Σικάγο.

Όταν οι αεροσυνοδοί ζήτησαν από έναν επιβάτη να αποβιβαστεί από το αεροσκάφος λόγω υπεράριθμων κρατήσεων, ο άντρας αρνήθηκε πεισματικά και στη συνέχεια εκλήθη η ασφάλεια του αεροδρομίου για να τον απομακρύνει.

Οι σκηνές που ακολούθησαν κυκλοφόρησαν σαν «αστραπή» μέσω κοινωνικών δικτύων, προκαλώντας την έντονη αντίδραση επιβατών από όλο τον κόσμο.

Οι υπάλληλοι ασφαλείας έσυραν κυριολεκτικά τον επιβάτη από το αεροσκάφος ενώ τον τραυμάτισαν στο πρόσωπο.

#UnitedAirlines should be ashamed of themselves. pic.twitter.com/gupOFc4FTT