Το ABC «τιμώρησε» την παρουσιάστρια με την δραματική αντίδραση στον «αέρα» [vid]

Η παρουσιάστρια είχε μία ατυχή στιγμή στον «αέρα», όταν «συνελήφθη» να παίζει με την πένα της. Όταν κατάλαβε ότι την έδειχνε η κάμερα, αντέδρασε με δραματικό τρόπο, γεγονός που έκανε πολλούς να γελάσουν.

That feeling when you're caught daydreaming at work :) (via @UmmRKSZ ) #mediawatch pic.twitter.com/lRkTbpygfo

Ωστόσο το κανάλι, φαίνεται πως είχε διαφορετική άποψη. Αν και η σκηνοθέτης των ειδήσεων Γκάβεν Μόρις διέψευσε τις πληροφορίες ότι η Έξελμπι απολύθηκε, διεθνή ΜΜΕ τονίζουν ότι με απόφαση της διοίκησης η παρουσιάστρια θα παραμείνει εκτός «αέρα». Θα κάνει άλλου είδους, εναλλασσόμενες βάρδιες.

Ήδη ο σταθμός έχει κατακλυστεί από τηλεφωνήματα τηλεθεατών που ζητούν την επιστροφή της δημοσιογράφου, ενώ 3.000 υπογραφές είχαν συγκεντρωθεί έως το πρωί της Τρίτης με το ίδιο αίτημα.

Thank U all for ur generous support. Not my finest hour. Myself and my mesmerising pen honourably salute you!