Το αποχαιρετιστήριο tweet του Ομπάμα: Τιμή μου που σας υπηρέτησα

«Ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου που σας υπηρέτησα. Με κάνατε καλύτερο ηγέτη και καλύτερο άνθρωπο» έγραψε ο Μπαράκ Ομπάμα στον επίσημο προεδρικό λογαριασμό στο Twitter, τον οποίο θα παραδώσει στον διάδοχό του Ντόναλντ Τραμπ.

It's been the honor of my life to serve you. You made me a better leader and a better man. — President Obama (@POTUS) January 20, 2017

Συνέχισε λέγοντας: «Δεν θα σταματήσω. Θα είμαι μαζί σας ως πολίτης, ενθαρρυμένος από τις φωνές της αλήθειας, της δικαιοσύνης, του χιούμορ και της αγάπης» και κατέληξε με ένα αισιόδοξο μήνυμα: «Σας ζητώ να πιστέψετε όχι στη δική μου ικανότητα για αλλαγή, αλλά στη δική σας».

I won't stop; I'll be right there with you as a citizen, inspired by your voices of truth and justice, good humor, and love. — President Obama (@POTUS) January 20, 2017

I'm still asking you to believe - not in my ability to bring about change, but in yours. I believe in change because I believe in you. — President Obama (@POTUS) January 20, 2017

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε, επίσης, τη δημιουργία του Ιδρύματος Ομπάμα, ζητώντας από τους συμπατριώτες του να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον οργανισμό για να μοιραστούν τις απόψεις τους μαζί του.