Το «Ελβις Εξπρές» αναχωρεί από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Σίδνεϊ

Το 2016, 20.000 άνθρωποι μετείχαν στο Parkes Elvis Festival, μια ετήσια πενθήμερη διοργάνωση στη μνήμη του τραγουδιστή που πέθανε πριν από 40 χρόνια και που πραγματοποιείται στην κωμόπολη Παρκς, περίπου 350 χλμ. δυτικά του Σίδνεϊ.

Φέτος, περισσότερες από 120 συναυλίες, εκθέσεις και διάφορες εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί έως τις 15 του μηνός, συμπεριλαμβανομένου ενός διαγωνισμού σωσία της Πρισίλα, της συζύγου του αμερικανού αστέρα.

"Είναι ένα μοναδικό γεγονός, αν αγαπάς τον 'Ελβις. Πρέπει να το ζήσει κανείς έστω για μια φορά", εξηγεί ο Τζόνι 'Αντζελ, σωσίας του "Βασιλιά".

Κοντά σε αυτόν, μια σκηνή που στήθηκε μέσα στη μεγάλη αίθουσα του σταθμού επιτρέπει στους εργαζόμενους να ξεχνούν ότι πηγαίνουν στη δουλειά ακούγοντας το "Love me tender" και το "It's now or never" από σωσίες που περιμένουν το "Elvis Express" των 9.20' για το Παρκς.

To φεστιβάλ που άρχισε χθες, διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 1993 για να γιορτάσει τα γενέθλια του 'Ελβις που είναι στις 8 Ιανουαρίου. Έκτοτε πραγματοποιείται κάθε χρόνο γύρω στο δεύτερο Σαββατοκύριακο του Ιανουαρίου.

Γιατί διοργανώνεται ένα φεστιβάλ για τον 'Ελβις σε μια πόλη 12.000 κατοίκων; Γιατί αρκετοί κάτοικοι είναι λάτρεις του θρυλικού τραγουδιστή, ένας άλλαξε το όνομά του σε 'Ελβις, ένα ζευγάρι λειτουργεί για πολλά χρόνια το "Gracelands Restaurant". Την ιδέα για τη διοργάνωση είχαν μέλη της κοινότητας που πίστεψαν ότι αυτή θα ήταν μια ωραία ψυχαγωγία στην πόλη.

Ο Ιανουάριος θεωρήθηκε η καλύτερη περίοδος γιατί δεν έχει πολύ τουρισμό και συμπίπτει με τα γενέθλια του "Βασιλιά" του ροκ εν ρολ.

