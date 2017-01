Το Penthouse προσφέρει 1 εκατ. δολάρια για το «ροζ» βίντεο του Τραμπ στη Μόσχα

Το περιοδικό προσφέρει αμοιβή ενός εκατομμυρίου δολαρίων για το βίντεο που καταγράφηκε από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες όταν ο Τραμπ βρισκόταν στη Μόσχα αν και δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν πως υπάρχει όντως ένα τέτοιο βίντεο.



Ο ιστότοπος Buzzfeed έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη, μία απόρρητη έκθεση πολλών σελίδων που αποκαλύπτει τις σχέσεις του Τραμπ με τη Ρωσία. Το CNN ανέφερε επίσης την Τρίτη πως τόσο ο Τραμπ όσο και ο Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα είχαν ενημερωθεί από κορυφαία στελέχη των μυστικών υπηρεσιών της χώρας σχετικά με τους ισχυρισμούς πως Ρώσοι κατάσκοποι είχαν «προσωπικές και οικονομικές πληροφορίες» σχετικά με τον εκλεγέντα πρόεδρο. Ωστόσο, η ιστοσελίδα δέχθηκε έντονες επικρίσεις διότι δημοσίευσε ολόκληρη την έκθεση, στην οποία μάλιστα περιέχονται πολλά λάθη.



ATTENTION:

We are offering up to $1-million for exclusive rights to the FSB tapes of Donald Trump's #goldenshowers