Το τρυφερό tweet του Ομπάμα για τα γενέθλια της Μισέλ [photo]

«Στο κορίτσι από το South Side, που έπαιξε ένα ρόλο που δεν διεκδίκησε ποτέ και τον έκανε πραγματικά δικό της. Χρόνια πολλά Μισέλ. Σε αγαπώ» έγραψε ο Μπαράκ Ομπάμα στον λογαριασμό του προέδρου των ΗΠΑ στο Twitter.

To γλυκό αυτό μήνυμα συνοδεύει μια φωτογραφία του ζεύγους σε αμαξίδιο του γκολφ.

Η Μισέλ Ομπάμα γιορτάζει σήμερα τα 53α γενέθλιά της, τα τελευταία που θα περάσει στο Λευκό Οίκο.

To the girl from the South Side who took on a role she didn't ask for and made it her own: Happy Birthday, Michelle. I love you. pic.twitter.com/lvjfx418hn