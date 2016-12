Το χριστουγεννιάτικο δέντρο δεν ήταν παρά... διακοσμημένη κάνναβη [photo]

Κατά τη διάρκεια έρευνας, οι αρχές συνειδητοποίησαν ότι το χριστουγεννιάτικο δέντρο, που ήταν στολισμένο με μπάλες, λαμπιόνια και φιόγκους, δεν ήταν παρά διακοσμημένη κάνναβη.

Τη σχετική φωτογραφία, ανήρτησε η αστυνομία στο Twitter, σημειώνοντας ότι δύο άτομα συνελήφθησαν για την υπόθεση ως ύποπτα για καλλιέργεια κάνναβης.

Not your traditional Xmas Tree! Two arrested in Cheltenham on suspicion of cannabis cultivation. pic.twitter.com/hpPgEX8YDL