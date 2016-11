Το υπουργικό συμβούλιο αξίας 35 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ!

Σύμφωνα με έναν πρόχειρο υπολογισμό των περιουσιακών στοιχείων των υποψηφίων για έναν υπουργικό θώκο, η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να αξίζει ακόμα και 35 δισ. δολάρια!

Αφού ο νεοεκλεγείς πρόεδρος κατευθύνθηκε εντελώς προς τα δεξιά και... στρατιωτικά στις πρώτες επιλογές του, για τα οικονομικά πόστα στρέφεται σε ανθρώπους με τους οποίους τουλάχιστον μιλάει την ίδια γλώσσα, τους επιχειρηματίες.

Επιλογή του για το υπουργείο Εμπορίου είναι ο εκατομμυριούχος επενδυτής προβληματικών περιουσιακών στοιχείων και μεγαλομέτοχος της Τράπεζας Κύπρου, Γουίλμπουρ Ρος, από τους στενούς συνεργάτες του Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Ο Ρος έκανε περιουσία -το περιοδικό Forbes την υπολογίζει στα 3 δισ. δολάρια- μέσα από επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις βιομηχανικών ομίλων στους κλάδους της χαλυβουργίας, των αυτοκινήτων και της υφαντουργίας - δραστηριότητα που του «χάρισε» τον τίτλο του «βασιλιά της χρεοκοπίας».

Ο ίδιος πάντως απεχθάνεται αυτόν τον «τίτλο» κι υποστηρίζει ότι οι προβληματικές εταιρείες που αναλαμβάνει αναγεννιούνται μέσα από τις στάχτες τους. Ευθυγραμμίζεται με τον Τραμπ στα θέματα εμπορίου, θεωρώντας πως οι ΗΠΑ πρέπει να απαλλαγούν από τα «δεσμά» των «κακών εμπορικών συμφωνιών και έχει υποστηρίξει τις απειλές για απότομους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα. Εχει επίσης ασκήσει πιέσεις για τη μείωση του φόρου επιχειρήσεων στο 15%, από 35%, και τη μείωση των φόρων και των κανονισμών για τις εταιρείες Ενέργειας.

Μπέιζμπολ και... Batman

Για υ­φυπουργός του προορίζεται ένας άλλος εκατομμυριούχος και μέγας δωρητής των Ρεπουμπλικάνων, ο Τοντ Ρίκετς, ιδιοκτήτης της ομάδας μπέιζμπολ Chicago Cubs, του οποίου ο πατέρας έχει ιδρύσει τη χρηματιστηριακή εταιρεία TD Ameritrade. Οι επιλογές αυτές εκπληρώνουν τις προεκλογικές υποσχέσεις Τραμπ ότι θα εντάξει στο κυβερνητικό επιτελείο του και πολλούς άλλους επιχειρηματίες που συμμερίζονται το όραμά του για την Αμερική. «Θα χρησιμοποιήσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Ανδρες, όπως τον (πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της General Electric) Τζακ Ουέλς. Μου αρέσουν άνδρες όπως ο Χένρι Κράβις (συνιδρυτής της εταιρείας μετοχικών συμμετοχών KKR). Θα ήθελα να φέρω τον φίλο μου (εκατομμυριούχο επενδυτή) Καρλ Ικαν» είχε δηλώσει το καλοκαίρι. Μένει να καλυφθεί βέβαια η θέση του υ­πουργού Οικονομικών, φαβορί για την οποία θεωρείται ο Στιβ Μνουσίν, πρώην ανώτατο στέλεχος της Gol­d­man Sachs, ο οποίος όταν έφυγε από την τράπεζα ασχολήθηκε με την εταιρεία παραγωγής του και συμμετείχε μεταξύ άλλων στις ταινίες «Ομάδα αυτοκτονίας», «Batman κατά Superman» και στο «Avatar».

Ακόμα μία εκατομμυριούχος που πήρε υπουργικό θώκο ?το υπουργείο Παιδείας? είναι η Μπέτσι Ντεβός.

H εφημερίδα New York Times έγραψε πως είναι «πολύ δύσκολο να βρεθεί κάποιος άλλος πιο παθιασμένος από την Ντεβός με την ιδέα να μειώσει στο ελάχιστο τα χρήματα για τη δημόσια Παιδεία». Για σχεδόν 30 χρόνια, ως φιλάνθρωπος, ακτιβίστρια και δωρήτρια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, πίεζε να δοθούν σε οικογένειες τα χρήματα των φορολογουμένων, με τη μορφή κουπονιών για να φοιτήσουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία, πίεζε να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση σε σχολεία που θα είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και προσπάθησε να αποδυναμώσει τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών. Είναι παντρεμένη με τον Ντικ Ντεβός, έναν εκ των κληρονόμων του Ρίτσαρντ Ντεβός, που διαθέτει την 88η κατά σειρά μεγαλύτερη περιουσία με βάση τον κατάλογο του Forbes του 2016, ύψους 5,4 δισ. δολαρίων.

Το ζεύγος Ντεβός προσφέρει κάθε χρόνο σημαντικές δωρεές σε χριστιανικές και συντηρητικές οργανώσεις όπως οι Focus on the Family, The American Enterprise Institute και το υπερσυντηρητικό Heritage Foundation, το οποίο δεν υποστήριζε την υποψηφιότητα Τραμπ. Αλλά ούτε η οικογένεια Ντεβός είχε υποστηρίξει τον Τραμπ, αντιθέτως είχε ταχθεί υπέρ του γερουσιαστή της Φλόριντα, Μάρκο Ρούμπιο. Η Μπέτσι Ντεβός είναι αδελφή του Ερικ Πρινς, πρώην μέλους των ειδικών δυνάμεων που έκανε περιουσία ιδρύοντας την πρώην Blackwater, την επιχείρηση μισθοφόρων που είχε αμφιλεγόμενη παρουσία στο Ιράκ.

Παιδεία με... κουπόνια

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προτείνει προεκλογικά να διοχετευτούν 20 δισ. δολάρια από τον προϋπολογισμό για την Παιδεία σε κουπόνια, ώστε οι οικογένειες να τα χρησιμοποιήσουν για να στείλουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία.

Οι επιλογές του Τραμπ εκπληρώνουν τις προεκλογικές του υποσχέσεις για ένταξη στην κυβέρνηση επιχειρηματιών που συμμε-ρίζονται το όραμά του



ΕΙΠΕ... ΞΕΙΠΕ

Κωλοτούμπες σε καίρια ζητήματα

Την περασμένη εβδομάδα, και μέσα σε μόλις 24 ώρες, ο Ντόναλντ Τραμπ κάνοντας αυτό που του αρέσει περισσότερο ?να ρίχνει ωσάν σύγχρονος Δίας κεραυνούς και να απολαμβάνει το θέαμα? κατόρθωσε να αναστατώσει την Ουάσιγκτον και να «ξεχάσει» αρκετά απ’ όσα είχε υποσχεθεί προεκλογικά.

Κάλεσε στα γραφεία του ανθρώπους των μέσων ενημέρωσης για να τους επιπλήξει, αποκαλώντας τους ανέντιμους και ανυπάκουους, εκνεύρισε έναν από τους πιο στενούς συμμάχους των ΗΠΑ, τη Βρετανία, λέγοντας πως η κυβέρνηση Μέι θα πρέπει να στείλει τον Νάιτζελ Φάρατζ στην Ουάσιγκτον ως πρεσβευτή, για να εισπράξει την παγερή απάντηση από την εκπρόσωπο της πρωθυπουργού ότι «τους πρεσβευτές τους διορίζει η βρετανική κυβέρνηση», κι απέσυρε την απειλή να μηνύσει τη Χίλαρι Κλίντον για την υπόθεση με τα emails της, λέγοντας μάλιστα πως «δεν θέλει να βλάψει τους Κλίντον».

Η απόφαση αυτή εκνεύρισε την Breitbart News, τη «σκληρή δεξιά» ιστοσελίδα της οποίας ο πρώην επικεφαλής της, Στιβ Μπάνον, έγινε ανώτερος σύμβουλος του Τραμπ.

Και συναντήθηκε με δημοσιογράφους της εφημερίδας New York Times, την οποία κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του χαρακτήριζε ως «αποτυχημένη», για να δηλώσει πως «τρέφει μεγάλο σεβασμό για την εφημερίδα» και να προχωρήσει σε μια σειρά εντυπωσιακών... ακροβατικών που τον φέρνουν πολύ μακριά από αυτά που διακήρυττε.

Για παράδειγμα δήλωσε ότι παραμένει «ανοιχτός» στο θέμα της εφαρμογής της Συμφωνίας του Παρισιού για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αν και δεσμευόταν ότι θα την καταργούσε.

Αλλαγή... ρότας

Γνώμη άλλαξε και για τα βασανιστήρια, για τα οποία προεκλογικά έλεγε πως θα τα επαναφέρει, καθώς μετά από μια συζήτηση που είχε με τον στρατηγό εν αποστρατεία Τζέιμς Μάτις, έναν από τους υποψηφίους για επικεφαλής του Πενταγώνου, «εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα» όταν του είπε ότι «ένα πακέτο τσιγάρα και δύο μπίρες» κάνουν τους υπόπτους να μιλούν πιο εύκολα από τα βασανιστήρια.

Ξεδίπλωσε επίσης το φιλόδοξο σχέδιο του να είναι εκείνος που θα φέρει την «ειρήνη μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων», το οποίο θα καταφέρει με τη βοήθεια του Τζάρεντ Κούσνερ, συζύγου της κόρης του Ιβάνκα. Ομως στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του είχε προκαλέσει την οργή των Παλαιστινίων προτείνοντας να αναγνωριστεί η Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ.

Αλλαξε γνώμη και για τον πρόεδρο Ομπάμα, «το πιο αδαή πρόεδρο των ΗΠΑ» (προεκλογικά), τον οποίον τώρα σέβεται και θα «ήθελε να συμβουλεύεται και στο μέλλον», αλλά και για το περίφημο πλέον τείχος στα σύνορα με το Μεξικό -κεντρικό προεκλογικό του θέμα? που μετατρέπεται σιγά σιγά σε φράκτη σε ορισμένα σημεία.

Ούτε θα απελάσει τα 11 εκατομμύρια παράνομων μεταναστών, απλώς εκείνους που έχουν ποινικό μητρώο κι είναι - δεν είναι δύο με τρία εκατομμύρια.

Και η τοποθέτηση της Νίκι Χάλεϊ, κυβερνήτη της Νότιας Καρολίνα και κόρη Ινδών μεταναστών, ως νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στον ΟΗΕ σηματοδοτεί για πολλούς την άμβλυνση των θέσεών του περί μεταναστευτικού.

Ολα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο από σημάδια που δείχνουν ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα είναι τόσο ανακόλουθος όσο ήταν και ως υποψήφιος και θα μετακομίσει στον Λευκό Οίκο φέρνοντας μαζί του μπόλικο δράμα, αψηφώντας το πρωτόκολλο, λέγοντας αυτά ακριβώς που σκέφτεται και τουϊτάροντας αδιάκοπα.

