Τραμπ: «Ο Ομπάμα φταίει για τις βίαιες συμμορίες που εγκαταστάθηκαν στις ΗΠΑ»

«Η αδύναμη πολιτική της κυβέρνησης Ομπάμα απέναντι στους παράνομους μετανάστες επέτρεψε σε βίαιες συμμορίες όπως η MS-13 να σχηματιστούν σε πόλεις των ΗΠΑ. Θα τις εξαλείψουμε γρήγορα!» έγραψε ο Τραμπ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter. Λίγο αργότερα, με άλλο μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό του ο πρόεδρος συνεχάρη τον υπουργό Δικαιοσύνης Τζεφ Σέσιονς επειδή ανακοίνωσε «νέα μέτρα για την εξάρθρωση βίαιων συμμοριών όπως η MS-13».

«Υποσχέθηκα ότι θα είμαστε σκληροί και είμαστε», πρόσθεσε.

The weak illegal immigration policies of the Obama Admin. allowed bad MS 13 gangs to form in cities across U.S. We are removing them fast!