Τραμπ: Θα σταματήσουμε το παγκόσμιο «τζάμπα» στα φάρμακα

Παρόντες στη συνάντηση ήταν οι διευθύνοντες σύμβουλοι των εταιρειών Novartis AG, Merch & Co Inc, Johnson & Johnson, Celgene Corp, Eli Lilly & Co και Amgen Inc καθώς και ο επικεφαλής της ομάδας πίεσης Φαρμακευτικής Έρευνας και Παρασκευαστών της Αμερικής.

Ο Τραμπ είπε στους φαρμακοβιομήχανους ότι οι τιμές των φαρμάκων είναι "αστρονομικές". "Πρέπει να μειώσουμε τις τιμές για πολλούς λόγους. Δεν έχουμε άλλη επιλογή για τη Medicare και τη Medicaid", είπε, αναφερόμενος στα ασφαλιστικά προγράμματα για τους ηλικιωμένους, τους άπορους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες που είναι οι μεγαλύτεροι αγοραστές φαρμάκων στις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι η υποτίμηση του νομίσματος άλλων χωρών έχει εντείνει τις εξωτερικές αναθέσεις παραγωγής και κάλεσε τις εταιρείες να παρασκευάζουν περισσότερα προϊόντα τους εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόσθεσε μάλιστα ότι οι άλλες χώρες θα πρέπει να πληρώνουν το μερίδιό τους για το κόστος ανάπτυξης των φαρμάκων. "Θα σταματήσουμε το παγκόσμιο τζάμπα", είπε.

Η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ θα απαιτεί από τις τρίτες χώρες να πληρώνουν για το κόστος ανάπτυξης των αμερικανικών φαρμάκων "ώστε οι φαρμακευτικές εταιρείες μας να έχουν περισσότερους οικονομικούς πόρους για να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων θεραπειών", εξήγησε.

Πριν από την ορκωμοσία του ο Τραμπ είχε προκαλέσει ρίγη στους επενδυτές του φαρμακευτικού τομέα, όταν είπε ότι οι εταιρείες "μένουν ατιμώρητες" για αυτά που χρεώνουν την κυβέρνηση για τα φάρμακα που παράγουν και ότι ο ίδιος θα κάνει κάτι γι αυτό. Ως αποτέλεσμα, το λόμπι των φαρμακοβιομηχάνων την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε μια διαφημιστική εκστρατεία για να βελτιώσει την εικόνα του και να τραβήξει την προσοχή του κοινού στα επιτεύγματά του στον τομέα της έρευνας.