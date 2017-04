Τρομοκρατημένοι αυτόπτες μάρτυρες «ανεβάζουν» βίντεο μετά την επίθεση στο κέντρο του Παρισιού [vids]

Ένα από τα πρώτα βίντεο που εμφανίστηκαν φαίνεται να τραβήχτηκε ακριβώς απέναντι από το σημείο που έπεσαν οι πυροβολισμοί, μπροστά από το κατάστημα Marks & Spencer στα Ηλύσια Πεδία. Ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο διακρίνεται κοντά στο φορτηγό της αστυνομίας, από το οποίο βγήκε ο επιτιθέμενος, προτού αρχίσει να πυροβολεί. Αστυνομικοί διακρίνονται να κινούνται και ένας από αυτούς φαίνεται να πέφτει, αλλά δεν διακρίνονται τα πρόσωπά τους. Το βίντεο κάνει το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά η πηγή του δεν έχει γίνει γνωστή.



Ένα άλλο βίντεο τραβήχτηκε από έναν Άραβα μέσα σε ένα καφέ κοντά στο σημείο του συμβάντος. Ο άνδρας, που εμφανίζεται στο twitter με το όνομα @mohanadalnoaimi, τράβηξε βίντεο αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, την ώρα που βρισκόταν ξαπλωμένος στο πάτωμα. Οι άλλοι επισκέπτες του καφέ διακρίνονται κάτω από τα τραπέζια. Διακρίνονται επίσης, περιπολικά να σπεύδουν στη σκηνή στην απέναντι πλευρά του δρόμου.



Πλάνα που ανέβηκαν από τον χρήστη @GrapeEscapeTV, τραβήχτηκαν από έναν από τους τελευταίους ορόφους ενός πολυώροφου κτιρίου, απεικονίζει την άφιξη πολλών περιπολικών στα Ηλύσια Πεδία, την ώρα που ο ήχος των αστυνομικών σειρήνων ακούγονται στο παρασκήνιο.



