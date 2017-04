Τρόμος στη Γαλλία: Αστυνομικός έπεσε νεκρός από πυρά τζιχαντιστή στην «καρδιά» του Παρισιού [photos&vids]

Το τρομοκρατικό χτύπημα, την ευθύνη για το οποίο ανάλαβε μέσω του «πρακτορείου των τζιχαντιστών» Amaq το Ισλαμικό Κράτος, έλαβε χώρα στην «καρδιά» του Παρισιού – την πολυσύχναστη και τουριστική λεωφόρο Ηλυσίων Πεδίων.

Δράστης της επίθεσης, όπως ανέφερε ο ΙSIS, ήταν ο Βέλγος Αμπού Γιουσίφ, που έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών.

Ο άντρας, που φαίνεται ότι είχε βάλει στο στόχαστρο τους αστυνομικούς, βγήκε από το όχημά του δίπλα σε βαν της αστυνομίας, έβγαλε ένα καλάσνικοφ και άρχισε να πυροβολεί.

Υπήρχε δεύτερος δράστης;

Μέχρι τα ξημερώματα της Παρασκευής, οι πληροφορίες για την επίθεση παρέμεναν συγκεχυμένες. Τις πρώτες ώρες μετά από το αιματηρό περιστατικό, γαλλικά ΜΜΕ μετέδιδαν ότι η αστυνομία είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό δεύτερου υπόπτου, που φέρεται να εμπλεκόταν στο χτύπημα. Μάλιστα, λίγη ώρα μετά την επίθεση, το πρακτορείο Reuters μετέδωσε πληροφορίες ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί και σε δεύτερη τοποθεσία, σε κοντά στη λεωφόρο Ηλυσίων Πεδίων.

Κάτι τέτοιο, όμως, δεν επιβεβαιώθηκε τελικά. Ο εισαγγελέας του Παρισιού Φρανσουά Μολέν δήλωσε τα ξημερώματα ότι οι αρχές δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν εάν όντως ο άντρας είχε συνεργό. Επιβεβαίωσε, όμως, ότι οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον δράστη.

Γαλλικά ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων και η Figaro, μετέδιδαν ότι ο δράστης ήταν παλιός «γνώριμος» της αστυνομίας.

#Paris shooting latest: Police officer killed while in a car stopped at a red light by a drive-by attacker pic.twitter.com/gOhBZ0UimI

Η βρετανική εφημερίδα The Guardian έγραφε, μάλιστα, ότι ο άντρας είχε εκφράσει την απέχθειά του προς τις αρχές, γράφοντας στην κοινωνική ιστοσελίδα Telegram ότι θέλει να σκοτώσει αστυνομικούς.

Το γαλλικό κανάλι BFM TV μετέδωσε ότι ο δράστης ήταν 39 ετών και κατοικούσε στο Σαν Ντενί.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών Πιερ Ανρί Μπραντέ επιβεβαίωσε ότι οι αρχές ερευνούσαν το διαμέρισμα του δράστη.

Την ίδια ώρα, το πρακτορείο Reuters μετέδιδε ότι οι αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για τον δεύτερο ύποπτο της επίθεσης στο Παρίσι.

To πρακτορείο, το οποίο ισχυρίζεται ότι έχει στη διάθεσή του το σχετικό έγγραφο, αναφέρει ότι ο δεύτερος ύποπτος έφτασε στη Γαλλία με τρένο από το Βέλγιο.

«Είμαι πεπεισμένος ότι πρόκειται για τρομοκρατικό χτύπημα»

Αστυνομικές πηγές μίλησαν από την πρώτη στιγμή για τρομοκρατικό χτύπημα, μια πληροφορία που επιβεβαιώθηκε από τα πλέον επίσημα χείλη – αυτά του Γάλλου προέδρου Φρανσουά Ολάντ- λίγες ώρες αργότερα.

«Είμαι πεπεισμένος ότι πρόκειται για τρομοκρατικό χτύπημα» δήλωσε ο Ολάντ, σε μήνυμά του προς τον γαλλικό λαό. Ο κ. Ολάντ δήλωσε παράλληλα το πρωί της Παρασκευής θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας στις 8πμ τοπική ώρα. «Όλοι κατανοούν ότι η σκέψη μου είναι αυτή την ώρα με την οικογένεια του αστυνομικού που σκοτώθηκε και αυτών που τραυματίστηκαν» είπε ο Γάλλος πρόεδρος, τονίζοντας ότι ο αστυνομικός δολοφονήθηκε από έναν δειλό.

Ο κ. Ολάντ ανέφερε ότι οι αστυνομικοί είναι εκτεθειμένοι, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους. «Και θα διασφαλιστεί» δήλωσε εμφατικά.

This video was taken from a balcony near the area where the Paris incident unfolded https://t.co/BEA20tkiYO pic.twitter.com/0gacR0FF9l