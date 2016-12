Τweet του Τραμπ για τα F-35 κόστισε... 4 δισ. στη Lockheed Martin

Kαι όλα αυτά με ένα… tweet του νέου προέδρου των ΗΠΑ. «Το κόστος του προγράμματος F-35 είναι εκτός ελέγχου. Δισεκατομμύρια δολάρια μπορούν και θα εξοικονομηθούν από το στρατό και άλλες αγορές από τις 20 Ιανουαρίου» έγραψε ο κ. Τραμπ. Με την αξία της εταιρίας να κάνει «βουτιά» τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα σε μόλις λίγες ώρες, υπολογίζεται ότι κάθε χαρακτήρας του Τραμπ κόστισε την Lockheed Martin 25 εκατομμύρια δολάρια!

The F-35 program and cost is out of control. Billions of dollars can and will be saved on military (and other) purchases after January 20th.