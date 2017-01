Χαμός με το βίντεο με τις εκδιδόμενες Ρωσίδες στον λογαριασμό του Τραμπ στο Twitter [vid]

Ο νεαρός Βέλγος κατάφερε να συνδέσει ένα παλιό tweet του Ντόναλντ Τραμπ με ένα μουσικό βίντεο στο YouTube που διακωμωδεί τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο τραγουδιστής στο βίντεο περιγράφει πόσο ωραία πέρασε στις διακοπές του στη Ρωσία και μιλάει για τις εμπειρίες του με διάφορες Ρωσίδες εκδιδόμενες (Olga, Mariska, Svetlana, Sasha...). Αν και δεν αναφέρεται ευθέως το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ, οι εικόνες που «ντύνουν» το βίντεο είναι από πρόσφατο ταξίδι του στη Ρωσία.

Ο νεαρός ανέφερε σε μια από τις συνεντεύξεις του ότι είχε και αυτός το δικαίωμα «να κάνει πλάκα».

I'll be speaking tomorrow at the San Jose Convention Center (CA) for the first- ever National Achievers Congress http://t.co/m4JN2oIw