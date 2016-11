Η συναρπαστική θεωρία ερευνητών για το ταξίδι στο χρόνο

Ο καθηγητής Χάουαρντ Ουάισμαν και ο συνάδελφός του Δρ. Μάικλ Χολ από το Πανεπιστήμιο Γκρίφιθ, ισχυρίζονται ότι τα παράλληλα σύμπαντα δεν είναι «επιστημονική φαντασία» αλλά πραγματικότητα.

Και δεν είναι οι μόνοι! Ο Δρ. Dirk-Andre Deckert από το πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια βοήθησε τους δύο ερευνητές να προχωρήσουν τη θεωρία τους ένα βήμα παραπέρα… Αξίζει να σημειωθεί, όμως, ότι η θεωρία αυτή αντιβαίνει σε όλα γνωρίζουμε για τον χώρο και το χρόνο.

Σε περίπτωση που όντως υπάρχουν πολλαπλά αλληλοεπιδρώμενα σύμπαντα, τότε είναι θεωρητικά πιθανό για τους… χρονοταξιδιώτες να επισκεφτούν τα σύμπαντα αυτά.

Εκεί, θα έχουν –πάντα στη θεωρητική σφαίρα- τη δυνατότητα να δουν διαφορετικά σενάρια της ιστορίας μας.

The team’s “Many Interacting Worlds Theory” provides a whole new perspective on the ideas underpinning quantum theory, a notoriously complex strand of physics.

Professor Wiseman said: “The idea of parallel universes in quantum mechanics has been around since 1957.

«Η ιδέα ότι υπάρχουν παράλληλα σύμπαντα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην κβαντική μηχανική το 1957» δήλωσε ο καθηγητής Ουάισμαν, και συμπλήρωσε: «Έτσι, σε κάποια σύμπαντα ο αστεροειδής που σκότωσε τους δεινόσαυρους δεν έπεσε ποτέ στη Γη. Σε άλλα, στην Αυστραλία έφτασαν πρώτοι οι Πορτογάλοι… Οι επικριτές μας είναι σκεπτικοί για τα παράλληλα αυτά σύμπαντα γιατί δεν επηρεάζουν καθόλου τον πλανήτη μας. Σε αυτό το σημείο, η θεωρία μας “Πολλοί Αλληλοεπιδρούμενοι Κόσμοι” έχει μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση».

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο πλανήτης μας είναι ένας από τους πολλούς κόσμους, με ορισμένους να είναι πανομοιότυποι με τον δικό μας και άλλοι εντελώς διαφορετικοί.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι κόσμοι αυτοί αλληλεπιδρούν μόνο όταν τύχει ο ένας να πέσει πάνω στον άλλο.