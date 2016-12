Τα τσιτάχ «τρέχουν» προς εξαφάνιση, λένε οι επιστήμονες

Όπως εκτιμούν, μόλις 7.100 τσιτάχ ζουν πλέον στον πλανήτη, μόλις το 9% απ' ότι στο παρελθόν.

Τα τσιτάχ της Ασίας έχουν δεχτεί το μεγαλύτερο πλήγμα σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύτηκε στην αμερικανική επιστημονική επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Science (PNAS). Μόλις 50 επιβιώνουν στο Ιράν, σύμφωνα με μεγάλη έρευνα που έκανε το ίδρυμα Άγριας Ζωής στο Λονδίνο.

Στη Ζιμπάμπουε, σε διάστημα 16 ετών, τα τσιτάχ έχουν μειωθεί δραματικά. Από 1.200 έχουν πλέον απομείνει μόλις 170.

Οι ειδικοί επισημαίνουν πως τα τσιτάχ θα πρέπει από την κατηγορία «ευάλωτα» είδη να ενταχθούν στην κατηγορία των ειδών «που απειλούνται από εξαφάνιση».

Όπως υποστηρίζουν, πέραν της απώλειας των βιοτόπων τους, η μείωση του αριθμού των τσιτάχ αποδίδεται και στο παράνομο εμπόριο των νεογνών τους, τη διακίνηση του δέρματός τους, τις επιθέσεις από χωρικούς και τη μείωση της λείας τους.