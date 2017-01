Ξανά στην TV Παζάρι και Φάρμα

Λίαν συντόμως θα δούμε να αναβιώνουν στους δέκτες μας μεγάλα τηλεοπτικά πρότζεκτ από τα? παλιά, μια και, απ΄ ό,τι φαίνεται -αν κρίνουμε τουλάχιστον εκ του αποτελέσματος-, μάλλον η σύγχρονη, παγκόσμια τηλεόραση δεν? έχει να επιδείξει νέα, ενδιαφέροντα προγράμματα!

Και επειδή κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ισχύει, αυτό που ισχύει σίγουρα είναι πως η σύγχρονη τηλεόραση πάσχει από φαντασία!

Μετά, λοιπόν, το «Deal» που επέστρεψε δριμύτερο μέσα από τον Alpha, έχουμε και τον ΑΝΤ1 να βαδίζει στα χνάρια των ετών που πέρασαν. Ετσι, σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει, το κανάλι του Αμαρουσίου έχει αγοράσει τα δικαιώματα μετάδοσης της θρυλικής «Φάρμας», που το 2003 είχε κάνει τεράστια επιτυχία στο Mega, αλλά και του επίσης γνωστού τάλεντ-σόου «So you think you can dance». Μάλιστα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη «Φάρμα», εννοείται πως έχουν κάνει πρόταση στον Γρηγόρη Αρναούτογλου να αναλάβει τα ηνία της παρουσίασης, μια και ο συγκεκριμένος παρουσιαστής ήταν και ο παρουσιαστής της «Φάρμας» του Mega. Μία συνεργασία από την οποία και μετά, οι μετοχές του εκτοξεύθηκαν στα ύψη στο χρηματιστήριο της τηλεόρασης.

Επιστροφή

Γκάζι για τη δεκαετία του 1990 και του 2000 πάτησε, όμως, και ο ΣΚΑΪ και έτσι άμεσα θα δούμε να έρχεται και πάλι στους δέκτες μας σαν να μην πέρασε μια μέρα το «Μεγάλο Παζάρι» που άφησε εποχή στο Μεγάλο Κανάλι με τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Ο νέος του τίτλος θα είναι «Κάνε Παζάρι» και χρέη παρουσιάστριας έχει αναλάβει η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Τέλος, μέσα από το κανάλι του Φαλήρου θα δούμε σε ριμέικ και το «Survivor», το οποίο επίσης, για όσους μπορεί να μη θυμούνται, για πρώτη φορά είχε έρθει στους δέκτες μας μέσα από το Mega και είχε δώσει μία άλλη τηλεοπτική? διάσταση στην περιπέτεια με φόντο τη Μαλαισία. Τώρα; Τώρα θα γυριστεί στον Αγιο Δομήνικο και χρέη οικοδεσπότη έχει αναλάβει ο? «Mr. World Party» Σάκης Τανιμανίδης.

Νάνσυ Νικολαΐδου