Ξεκινούν οι χοροί μετά το Πάσχα

Αυτός ακριβώς είναι και ο στόχος των ανθρώπων του ΑΝΤ1. Να παρασύρουν φέτος όλη την Ελλάδα στον ρυθμό τους και πιο συγκεκριμένα στον ρυθμό του «So you think you can dance»!

Το τάλεντ σόου το οποίο γνωρίσαμε για πρώτη φορά το 2007 μέσα από το Mega επιστρέφει στους δέκτες μας την επόμενη Παρασκευή. Χρέη οικοδέσποινας έχει αναλάβει η Δούκισσα Νομικού και στην κριτική επιτροπή συναντάμε τους Πάνο Μεταξόπουλο, Κωνσταντίνο Ρήγο, Ιωάννη Μελισσανίδη, Ελένη Φουρέιρα και Ιβάν Σβιτάιλο.

Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά τηλεοπτικά σόου χορού παγκοσμίως, στο οποίο θα δούμε τους συμμετέχοντες να δοκιμάζονται σε όλα τα είδη χορού. Κλασικό μπαλέτο, σύγχρονος χορός (τζαζ-μοντέρνο), λάτιν-ballroom, χιπ χοπ, break dance, παραδοσιακοί χοροί, οριεντάλ.

Στην ελληνική έκδοση του προγράμματος θα δούμε παίκτες από 15 μέχρι και 50 ετών, ενώ αξίζει να αναφέρουμε πως από τις έξι οντισιόν που πραγματοποιήθηκαν πέρασαν πάνω από 3.000 υποψήφιοι. Οι κριτές με τη σειρά τους ήρθαν αντιμέτωποι συνολικά με 250 χορευτές κατά τη διάρκεια των pro-audisions, όπου οι καλύτεροι πέρασαν στην επόμενη φάση, που είναι τα bootcamps.

Μέσα από τη διαδικασία των bootcamps θα καταλήξουμε στους 35 πιο δυνατούς χορευτές, ενώ οι 20 κορυφαίοι θα πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τα live.

Νάνσυ Νικολαΐδου