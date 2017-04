Ενας «φόνος» στέλνει τον Λάνθιμο στις Κάνες

Η φετινή συμμετοχή του στο φεστιβάλ ήταν για κάποιους ένα ερωτηματικό και για άλλους ένα σίγουρο στοίχημα που απλά επιβεβαιώθηκε χθες κατά τη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στο Παρίσι για την ανακοίνωση του φετινού επίσημου προγράμματος το οποίο και θα παρακολουθήσουν επαγγελματίες του χώρου από τις 17 έως τις 28 Μαΐου.

Δύο χρόνια μετά την πρεμιέρα του «Αστακού» που του χάρισε το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής ο διεθνής μας σκηνοθέτης επιστρέφει στο διαγωνιστικό τμήμα της Κρουαζέτ με τη νέα του ταινία «The killing of a sacred deer» («Ο φόνος ενός ιερού ελαφιού»), αμερικανοβρετανική συμπαραγωγή γυρισμένη στο Σινσινάτι των Ηνωμένων Πολιτειών. Η τρίτη κατά σειρά συμμετοχή του Λάνθιμου στις Κάνες (μετά τον «Αστακό» αλλά και τον «Κυνόδοντα») αποτελεί ένα ακόμη λιθαράκι στο χτίσιμο του άρρηκτου δεσμού που ο ίδιος έχει δημιουργήσει με το σημαντικότερο κινηματογραφικό φεστιβάλ παγκοσμίως.

Στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας του αγγλόφωνης παραγωγής ο Λάνθιμος θα πλαισιωθεί, κατά το πρωτόκολλο του φεστιβάλ, από τους πρωταγωνιστές του ?όλοι τους λαμπερά ονόματα σαν τη Νικόλ Κίντμαν, τον Κόλιν Φάρελ και την Αλίσια Σίλβερστοουν?, αλλά και ανερχόμενοι όπως είναι ο νεαρός Βρετανός ηθοποιός Μπάρι Κέογκαν.

Η πλοκή της ταινίας την οποία ο σκηνοθέτης συνυπογράφει με τον στενό συνεργάτη του Ευθύμη Φιλίππου περιστρέφεται γύρω από έναν χειρουργό που αποπειράται να βάλει στην οικογένειά του έναν έφηβο ο οποίος όμως θα διαταράξει τις ισορροπίες και τη σχέση του με τη σύζυγό του.

Καθώς σημειώνει η παραγωγή, η έμπνευση της ιστορίας προέρχεται από την αρχαία ελληνική τραγωδία και τον Ευριπίδη. Σημειώνουμε, επίσης, ότι τη διεύθυνση φωτογραφίας ανέλαβε για άλλη μια φορά ο Θύμιος Μπακατάκης στην εδώ και χρόνια διαδρομή του με τον Ελληνα δημιουργό που κρατάει από την πρώτη μικρού μήκους ταινία του «Uranisco disco» και την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του «Κινέττα» έως τις μεγάλες του επιτυχίες («Κυνόδοντας», «Αστακός»).

Στο φετινό Φεστιβάλ των Κανών η ελληνική κινηματογραφική παραγωγή μπορεί να μην εκπροσωπείται από την ταινία του Λάνθιμου, έχει όμως παρουσία μέσα από τη μικρού μήκους ταινία «A drowing man» του Μάχντι Φλάιφελ που διεκδικεί βραβείο στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους.

Στη χρηματοδότησή της συμμετέχουν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία και η Ελλάδα, ενώ τα γυρίσματά της έγιναν στην Αθήνα στη βάση μιας θεματικής στραμμένης στους πρόσφυγες της Παλαιστίνης απ' όπου είναι και η καταγωγή του σκηνοθέτη.

Οπως έχει ήδη ανακοινωθεί, την εικόνα της εγχώριας παραγωγής στις Κάνες ενισχύει η δράση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης «Thessaloniki goes to Cannes» παρουσιάζοντας στο ακριβοθώρητο τμήμα της Αγοράς πέντε ελληνικές ταινίες σε εξέλιξη σκηνοθετημένες από τους Δώρα Μασκλαβάνου («Πολυξένη»), Χρίστο Γεωργίου («Χρόνια πολλά»), Αγγελο Φραντζή («Virus»), Χρήστο Πέτρου («ΛΠ») και Λευτέρη Χαρίτο («Dolphin man»).

Γαλλική... πρεμιέρα, εκπλήξεις και 12 γυναίκες στο Φεστιβάλ

Η Σοφία Κόπολα και το παράτολμο ριμέικ του δραματικού θρίλερ του Ντον Σίγκελ «Ο προδότης» (1971), με τον Κλιντ Ιστγουντ, η Νικόλ Κίντμαν σε τρεις ταινίες του επίσημου προγράμματος, η επιστροφή στο διαγωνιστικό του Μίκαελ Χάνεκε πέντε χρόνια μετά τη βραβευμένη με Οσκαρ «Αγάπη», καθώς και η επάνοδος των Τοντ Χέινς και Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ, η συμμετοχή-έκπληξη του βραβευμένου με Οσκαρ Μεξικανού Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου («Birdman», «Η επιστροφή») με το πρότζεκτ εικονικής πραγματικότητας «Carne y arena», η επίσημη πρώτη παρουσίαση των τηλεοπτικών σειρών των Ντέιβιντ Λιντς («Twin peaks») και Τζέιν Κάμπιον («Top of the lake») αλλά και η βροντερή απουσία των χολιγουντιανών παραγωγών είναι από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της φετινής επετειακής διοργάνωσης του Φεστιβάλ των Κανών, που φέτος γιορτάζει τα 70 του χρόνια.

Αρκούντως... γαλλική, η πρεμιέρα του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί με την προβολή του δράματος «Ismael's ghosts», του Αρνό Ντεπλεσέν, με πρωταγωνιστές τους Μαριόν Κοτιγιάρ, Σαρλότ Γκενσμπούρ και Λουί Γκαρέλ. Φέτος συμμετέχουν στη διοργάνωση 49 ταινίες από 29 χώρες, συμπεριλαμβανομένων ταινιών από 12 γυναίκες σκηνοθέτιδες και εννέα πρωτοεμφανιζόμενων.

Σε ένα πρόγραμμα που εκ πρώτης όψεως φαντάζει «δυνατό» ποιοτικά δεν λείπει η συμμετοχή στο διαγωνιστικό των νέων παικτών της κινηματογραφικής βιομηχανίας, που είναι το Netflix (με τις ταινίες «Okja» του Μπονγκ Τζουν-Χο και «The Meyerowitz stories» του Νόα Μπάομπαχ) και το Amazon Studios (με τις ταινίες «Wonderstruck» του Τοντ Χέινς και «You were never really here» της Λιν Ράμσεϊ).

Από τις 18 ταινίες που θα διαγωνιστούν για τον Χρυσό Φοίνικα σημειώνουμε, εκτός από το «The killing of a sacred deer» του Γιώργου Λάνθιμου, το «The beguiled» της Σοφία Κόπολα, δεύτερη μεταφορά στο σινεμά του βιβλίου του Τόμας Κάλιναν, στο οποίο ένα παρθεναγωγείο στη Βιρτζίνια του αμερικανικού εμφυλίου αναστατώνεται από τον ερχομό ενός στρατιώτη, το «Happy end» του Μίκαελ Χάνεκε, με τους Ιζαμπέλ Ιπέρ και Ζαν-Λουί Τρεντινιάν, το «Loveless» του Αντρέι Σβιάγκιντσεφ και το «In the fade» του Φατίχ Ακίν.

Την ευθύνη της επιλογής των βραβείων έχει ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, ως πρόεδρος της κριτικής επιτροπής.

ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ

Οι πρεμιέρες αναμένεται να φέρουν στο κόκκινο χαλί τη βασίλισσα Νικόλ Κίντμαν (έχει παρουσία-ρεκόρ στις ταινίες των Λάνθιμου και Κόπολα, στο τηλεοπτικό «Top of the lake» της Τζέιν Κάμπιον και στο εκτός διαγωνιστικού «How to talk to girls at parties»), καθώς και τους Ανταμ Σάντλερ, Τζούλιαν Μουρ, Μπεν Στίλερ, Κόλιν Φάρελ, Τζέικ Τζίλενχαλ, Κρίστεν Στιούαρτ.

ΑΝΤΑ ΔΑΛΙΑΚΑ