Φεστιβάλ για την Αγάπη με πρωταγωνιστή τον Αγιο Βαλεντίνο

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, θα πραγματοποιηθεί μια κεντρική, μεγάλη καλλιτεχνική δράση με τη συμμετοχή διεθνώς αναγνωρισμένων Ελλήνων καλλιτεχνών, η οποία θα πλαισιώνεται με μια σειρά παράλληλων εκδηλώσεων. Το κεντρικό θέμα του φεστιβάλ είναι «Τα Πουλιά», το οποίο μαζί με τις έννοιες του «Έρωτα» και της «Αγάπης», αποτελούν το βασικό θεματικό άξονα όλων των δράσεων. Το «The Island of Love» δεν αφορά την «Αγάπη» μόνο στην ερωτική της διάσταση. Είναι ένα φεστιβάλ για την Αγάπη σε όλο το φάσμα των ανθρωπίνων σχέσεων: την αδερφική, των γονιών στα παιδιά και το αντίστροφο, την φιλική, την αγάπη απέναντι στον συνάνθρωπο.

Δεκατέσσερις καλλιτέχνες θα επισκεφθούν την Λέσβο και θα φιλοτεχνήσουν ισάριθμα γλυπτά πτηνά, τα οποία θα κατασκευαστούν, από ομάδα δημιουργικού, με ανακυκλωμένα υλικά (κατά κύριο λόγο χαρτοπολτό και πλαστικό, από το εσωτερικό σωσιβίων προσφύγων και μεταναστών, που έφθασαν στο νησί), με ευθύνη της Φερενίκης Τσαμπαρλή. Η φιλοτέχνησή τους θα πραγματοποιηθεί από την 1η έως και την 14η Φεβρουαρίου σε χώρους, που θα βρίσκονται σε διάφορα σημεία της Μυτιλήνης, και θα μπορεί να επισκεφθεί το κοινό. Μετά την ολοκλήρωση της φιλοτέχνησης, τα γλυπτά θα εκτεθούν σε κλειστούς και ανοικτούς χώρους στη Μυτιλήνη. Ενδεικτικά, τα γλυπτά θα εκτεθούν: στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης, στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυτιλήνης, στο ιστορικό κτήριο του Πειραματικού Λυκείου Μυτιλήνης, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης κ.α. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Δημήτρης Αντωνίτσης, Νικόλας Βαμβουκλής (+Κ-Gold Temporary Gallery), Μάρθα Δημητροπούλου και Απόστολος Καρακατσάνης, Χρήστος Ευσταθίου, Χρήστος Κεχαγιόγλου (+ Ομάδα -project Ni), Lane Μ.James, Εύα Μήταλα (+Ανδρέας -Φελίπε Κατωτριώτης), Διονύσης Χριστοφιλογιάννης. Ειδική συνεργάτης: Γωγώ Κολυβήρα. Στις παράλληλες δράσεις, συμμετέχουν οι: Έλλη Πασπαλά, Νένα Βενετσάνου, Εμινέ Μπερκάν, Μαρία Γαλάνη, Μιχάλης Δουκάκης, Εύα Τσούρου, Αγάθη Κάλτσα, Φωτογραφική Εταιρεία Λέσβου, Λέσβιοι εικαστικοί και καλλιτέχνες.

Ο Άγιος Βαλεντίνος ήταν ένας νεαρός χριστιανός και προστάτης των ερωτευμένων. Μια εικόνα του σώζεται στην εκκλησία της Santa Maria Antiqua, την ενορία των Ελλήνων της Ρώμης, την περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Διακρίνονταν για την χριστιανική του αγάπη και το ενοποιό του πνεύμα. Ο Βαλεντίνος, σύμφωνα με τον θρύλο, υπήρξε ιερωμένος του 3ου αιώνα, ο οποίος - σε πείσμα των αυτοκρατορικών διαταγών – δεχόταν να παντρέψει νεαρούς στην ηλικία ερωτευμένους, γλιτώνοντας με αυτό τον τρόπο τους άρρενες από τη στρατιωτική θητεία.

Μαρτύρησε (αποκεφαλίστηκε) κατά την περίοδο των διωγμών του Ρωμαίου αυτοκράτορα Κλαύδιου του Β’, στις 14 Φεβρουαρίου 268 μ.Χ και θάφτηκε στις κατακόμβες της Αγίας Πρίσκιλλας στη Ρώμη. Το 1815, ο Πάπας Πίος ο 7ος, πρόσφερε τα λείψανά του ως δώρο στον ιερέα Giovanni-Battista Longarini di San Constanzo, που προέρχονταν από το δουκάτο του Ουρμπίνο. Στη συνέχεια τα λείψανά του, έπειτα από πολλές περιπέτειες, βρέθηκαν το 1907 στην Μυτιλήνη, μέσα στην εκκλησία της Μεταστάσεως της Παναγίας, η οποία βρίσκεται στην οδό Ερμού και είναι ευρέως γνωστή ως «Φραγκοκλησιά», κάτω από την Αγία Τράπεζα. Μετά την αποκατάσταση του ναού από την 14η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, το 2009, υπογράφτηκε και το ειδικό επίσημο έγγραφο για την απόθεση των λειψάνων του Αγίου Βαλεντίνου στο ναό.

Τη νοηματοδότηση που έχει σήμερα η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου την απέκτησε στα χρόνια του ύστερου Μεσαίωνα, γύρω στον 14ο αιώνα. Την πρώτη γραπτή αναφορά την έχουμε το 1382 στο ποίημα «Το Κοινοβούλιο των Πτηνών» («Parlement of Foules») του πατέρα της αγγλικής λογοτεχνίας Geoffrey Chaucer. Το ποίημα των 699 στίχων είναι εμπνευσμένο από την παράδοση, κατά την οποία κάθε χρόνο την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου τα πουλιά συγκεντρώνονται μπροστά στη θεά της φύσης για να διαλέξουν ερωτικούς συντρόφους («...for this was Saint Valentine’s Day, when every bird cometh there to choose his mate...»).

Αντιγόνη Καράλη

akarali@pegasus.gr