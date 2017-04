532 εκατ. $ για το «Fast & Furius»

To «The Fate Of The Furius» έκανε συνολικές εισπράξεις ύψους 532,5 εκατ. δολαρίων το Σαββατοκύριακο του Πάσχα σπάζοντας το αντίστοιχο ρεκόρ διημέρου που κατείχε μέχρι σήμερα η ταινία «Star Wars: The Force Awakens» με 529.5 εκατ. δολάρια.

Παρ' όλα αυτά η νέα ταινία δράσης της δημοφιλούς σειράς δεν κατάφερε να ξεπεράσει την προηγούμενη εκδοχή της στο αμερικανικό box office.

To 2015 το «Furius 7» έκοψε περισσότερα εισιτήρια στους κινηματογράφους των ΗΠΑ κατά το πρώτο διήμερο της προβολής του και έκανε εισπράξεις κατά 47 εκατ. υψηλότερες.