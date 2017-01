Με έντονη πολιτική χροιά στιγματίστηκε η χθεσινή απονομή των βραβείων SAG, με την ταινία «Stranger Things» να αποδεικνύεται ο μεγάλος νικητής της βραδιάς.



Το καστ της δραματικής ταινίας που βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία για τρεις γυναίκες που διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη Nasa κέρδισε το μεγάλο βραβείο της βραδιάς. Αποδεχόμενη το βραβείο η Ταράζι Χένσον δήλωσε: «Η ιστορία μιλά για την ενότητα, μιλά για το τι συμβαίνει όταν βάζουμε τις διαφορές μας στην άκρη… κερδίζει η αγάπη».



Ο Μαχερσάλα Άλι, κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για το ρόλο του στην ταινία «Moonlight» ενώ η Κλερ Φόϊ και ο Τζον Λιθγκόου κέρδισαν τα βραβεία για τους ρόλους τους στις δραματικές τηλεοπτικές σειρές «The Crown» και «Stranger Things».



Ο Ντέιβιντ Χάρμπορ, που υποδύεται τον Τζιμ Χόπερ στην περιπέτεια της δεκαετίας του ’80, αναφέρθηκε στην ομιλία του για τη σημασία της ένταξης: «Θα δώσουμε καταφύγιο στα φρικιά και τους απόβλητους, εκείνους που δεν έχουν σπίτι» δήλωσε. «Θα ξεπεράσουμε τα ψέματα. Θα κυνηγήσουμε τα τέρατα. Κι όταν θα χαθούμε μέσα στην υποκρισία και την περιστασιακή βία ορισμένων προσώπων και θεσμών, θα το κάνουμε, σύμφωνα με τον Τζιμ Χόπερ, ρίχνοντας γροθιά στο πρόσωπο αυτών που προσπαθούν να καταστρέψουν ότι έχουμε οραματιστεί για τον εαυτό μας και τους περιθωριοποιημένους».



Ο εμφανώς αναστατωμένος Αλί, που παραμένει φαβορί για τα όσκαρ τον επόμενο μήνα, έδωσε μια συναισθηματική ομιλία επίσης σχετικά με την αποδοχή. «Αυτό που έμαθα εργαζόμενος στην ταινία Moonlight ήταν να δω τι συμβαίνει όταν καταδιώκεις ανθρώπους» δήλωσε. Μίλησε επίσης για το Ισλάμ και τη στενή σχέση με τη μητέρα του και παρακάλεσε τους ανθρώπους να βάλουν στην άκρη τις θρησκευτικές τους διαφορές.



Η Έμμα Στόουν κέρδισε το βραβείο για την καλύτερη γυναίκα ηθοποιό χάρη στο ρόλο της στην ταινία «La La Land» και αφού συζήτησε για την ανασφάλειά της στο επάγγελμά της, αναφέρθηκε στην σημασία του να φέρνεις χαρά στους ανθρώπους δεδομένου ότι «είμαστε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή στην ιστορία της χώρας μας».



Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον έλαβε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για την ταινία «Fences» παρόλο που πολλοί έλεγαν πως θα κέρδιζε ο Κέισι Άφλεκ.



Η Τζούλια Λούις – Ντρέιφους κέρδισε το βραβείο για καλύτερη ηθοποιό σε τηλεοπτική κωμωδία για το «Veep» και αναφέρθηκε στην κυβερνοεπίθεση των Ρώσων κατά τις αμερικανικές εκλογές. Αναφέρθηκε επίσης με πάθος στο εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Τραμπ για το μεταναστευτικό: «Η απαγόρευση των μεταναστών είναι μια κηλίδα και είναι αντιαμερικανικό»



Η τηλεοπτική σειρά «Orange is the New Black» κέρδισε το βραβείο κωμικής σειρά για Τρίτη φορά. Η Τέιλορ Σκίλινγκ στην ομιλία της υπενθύμισε στο ακροατήριο πως αντιπροσωπεύει «τις γενιές των ανθρώπων που αναζήτησαν μια καλύτερη ζωή εδώ».



Η Σάρα Πόλσον πήρε το βραβείο για την καλύτερη γυναίκα ηθοποιό σε τηλεοπτική σειρά για το «The People vs OJ Simpson» και ζήτησε «την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ανθρώπων σε ολόκληρη τη χώρα» Στο παρασκήνιο πρόσθεσε «Η σιωπή δεν είναι χρυσός αυτή τη στιγμή».



Ο Τζον Λιθγκόου ευχαρίστησε την Μέριλ Στριπ για την ομιλία της στις Χρυσές Σφαίρες, όπου επέκρινε την τακτική εκφοβισμού του Τραμπ, δήλωσε πως αντικατοπτρίζει «τις ακριβείς σκέψεις» του.



Πηγή: Guardian