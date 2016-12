Ο πιλότος που τρελαίνεται να «ζωγραφίζει» στον αέρα [photos]

Το πιο φιλόδοξο σχέδιό του ολοκλήρωσε ένας πιλότος με ιστορικό στη σχεδίαση πρωτότυπων εναέριων διαδρομών καθώς σε ένα παράτολμο εγχείρημα σχημάτισε τη λέξη «Hello» με το αεροσκάφος του .

Ο αγνώστων λοιπών στοιχείων πιλοτος πραγματοποίησε την πρωτότυπη διάρκειας 37 λεπτών πτήση του στις 30 Νοεμβρίου πάνω από την περιοχή Νίντερσάχσεν της Γερμανίας με το αεροσκάφος του Robin DR400/180 Régent.

Μετά την ολοκλήρωσή της σχηματίστηκε η λέξη «Hello» την οποία κατέγραψε το Flightradar 24.

This week isn't the first time this pilot has said ‘Hello’ with some flight art.https://t.co/QZ7RTshKE3 pic.twitter.com/xLtUpilp6w