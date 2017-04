Ο Τραμπ... παραλίγο συμπρωταγωνιστής του Αλ Πατσίνο στην ταινία «Άρωμα Γυναίκας» [photos & vids]

Ο Αμερικανός πρόεδρος έπαιξε σε σκηνή της θρυλικής ταινίας «Άρωμα Γυναίκας» με πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο, αλλά αυτή κόπηκε τελικά στο μοντάζ, με πρωτοβουλία του σκηνοθέτη.

Αυτό αποκάλυψε ο ηθοποιός Κρις Ο' Ντόνελ, μιλώντας στο δημοφιλές τηλεοπτικό σόου του Κόναν Ο' Μπράιαν.

Σύμφωνα με τον Ντόνελ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απαιτήσει ένα ρόλο για τον ίδιο και την τότε σύζυγό του Μάρλα Μάπλες στην εν λόγω ταινία, ως αντάλλαγμα για το γύρισμα μίας σκηνής, στο ξενοδοχείο του, στη Νέα Υόρκη.

Ωστόσο, ο σκηνοθέτης Μάρτιν Μπρέστ, που έχει τιμηθεί με Όσκαρ, αποφάσισε να κόψει τη σκηνή στο μοντάζ. Ο Ντόνελ περιέγραψε το πώς το αρχικό σενάριο για τη σκηνή στο Plaza Hotel άλλαξε ώστε στα πλάνα να φανεί ο Ντόναλντ Τραμπ με την Μάπλες να φεύγουν από το ξενοδοχείο με μια λιμουζίνα.

«Ενημερωθήκαμε ότι προκειμένου να τραβήξουμε την ταινία στο The Plaza, θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε τον Ντόναλντ και την Μάρλα», δήλωσε ο ηθοποιός στο τηλεοπτικό σόου. Όταν ρωτήθηκε για τον ρόλο που έπαιξε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόνελ απάντησε: «δεν ήταν τίποτα, τελικά κόπηκε».

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι ο Τραμπ και η πρώην σύζυγός του έφτιαξαν τα μαλλιά τους και μακιγιαρίστηκαν για να συμμετάσχουν στην ταινία, αλλά και το ότι έτρωγαν με τους υπόλοιπους ηθοποιούς.

Ο Αλ Πατσίνο κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία «Άρωμα Γυναίκας». Ο Τραμπ έχει κάνει πάντως ορισμένες εμφανίσεις σε ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, όπως στο «Home Alone 2: Lost In New York» και το «Sex and the City».

Δείτε τις σκηνές στις οποίες έχει παίξει ο Ντόναλντ Τραμπ: