«Σάρωσε» το μιούζικαλ «La La Land»: Υποψήφιο για 14 Όσκαρ [photos&vids]

Το μιούζικαλ «La La Land» είναι η ταινία που συγκεντρώνει τις περισσότερες υποψηφιότητες για Όσκαρ, τα οποία θα απονεμηθούν στις 26 Φεβρουαρίου.

Το μιούζικαλ, με πρωταγωνιστές τον Ράιαν Γκόσλινγκ και την Έμμα Στόουν, θα είναι υποψήφιο για 14 Όσκαρ, ισοφαρίζοντας έτσι το ρεκόρ του «Τιτανικού» και του «All About Eve».

Ανάμεσα στα χρυσά αγαλματίδια που θα διεκδικήσει το «La La Land» είναι της καλύτερης ταινίας και των δύο κεντρικών ρόλων.

To trailer του «La La Land»

Ακολουθούν οι ταινίες «Arrival» με 8 υποψηφιότητες, «Moonlight» επίσης με 8 υποψηφιότητες, «Hacksaw Ridge» με 6 υποψηφιότητες, «Lion» με 6 υποψηφιότητες, «Manchester by the Sea» που επίσης θα διεκδικήσει 6 χρυσά αγαλματίδια, «Fences» με 4 υποψηφιότητες όπως και το «Hell or High Water».

To trailer της ταινίας «Arrival»

Το trailer της ταινίας «Moonlight»

Το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου θα διεκδικήσουν οι: Κέσει Άφλεκ (Manchester By The Sea), Άντριου Γκάρφιλντ (Hacksaw Ridge), Ράιαν Γκόσλινγκ (La La Land), Βίγκο Μόρτενσεν (Captain Fantastic), Ντένζελ Ουάσινγκτον (Fences).

Υποψήφιες για το 'Οσκαρ καλύτερου Α' Γυναικείου Ρόλου είναι οι ηθοποιοί: Ιζαμπέλ Ιπέρ (Elle), Ρουθ Νέγκα (Loving), Νάταλι Πόρτμαν (Jackie), Εμα Στόουν (La La Land) και Μέριλ Στριπ (Florence Foster Jenkins).

Υποψήφιοι για Όσκαρ Σκηνοθεσίας είναι οι: Ντένις Βιλνέβ (Arrival), Μελ Γκίμπσεν (Hacksaw Ridge), Ντάμιεν Γκαζέλε (La La Land), Κένεθ Λόνεργκαν (Manchester By The Sea), Μπάρι Τζένκινς (Moonlight).

Οι υποψηφιότητες για Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας: A Man Called Ove (Sweden), Land of Mine (Denmark), The Salesman (Iran), Tanna (Australia), Toni Erdmann (Germany).

Όσκαρ Καλύτερης Μουσικής: La La Land – Audition, La La Land - City of Stars, Moana - How Far I'll Go, Jim: The James Foley Story - The Empty Chair, Trolls - Can't Stop the Feeling.

Οι υποψήφιες ταινίες για Όσκαρ Φωτογραφίας: Arrival, Fences, Hacksaw Ridge, Hell Or High Water, Hidden Figures, La La Land, Lion, Manchester By The Sea, Moonlight.

Η φετινή τελετή θα έχει και ελληνικό χρώμα, καθώς ο «Αστακός» του Γιώργου Λάνθιμου και του Ευθύμη Φιλίππου θα διεκδικήσουν το Οσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου, ενώ το «4.1 miles» της Δάφνης Ματζιαράκη, είναι υποψήφιο για το Οσκαρ Καλύτερης Μικρού Μήκους Ταινίας.

Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες

Όσκαρ Β’ Ανδρικού: Τζεφ Μπρίτζες (Comancheria), Μαχερσάλα Άλι (Moonlight), Λούκας Χέτζες (Manchester by the sea), Μάικλ Σάνον (Νυκτόβια πλάσματα), Ντεβ Πάτελ (Lion)

Όσκαρ Β’ Γυναικείου ρόλου: Βαϊόλα Ντέιβις (Fences), Ναόμι Χάρις (Moonlight), Νικόλ Κίντμαν (Lion), Οκτάβια Σπένσερ (Hidden Fugures), Μισέλ Γουίλιαμς (Manchester by the sea).



Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού: «Audition» (Emma Stone) – La La Land, «Can’t Stop the Feeling!» (Justin Timberlake) – Οι Ευχούληδες, «City of Stars» (Ryan Gosling & Emma Stone) – La La Land, «How Far I’ll Go» (Auli’i Cravalho) – Βαϊάνα, «The Empty Chair’» (J. Ralph & Sting) – Jim: The James Foley Story.

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων: Ζωούπολη, Κούμπο και οι Δυο Χορδές, Βαϊάνα, Η Κόκκινη Χελώνα,Εγώ, ο Κολοκυθακης.

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους: La Femme et le TGV, Sing (Mindenki), Timecode, Silent Nights Ennemis Intérieurs

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους: Blind Vaysha, Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes, Pearl Piper

Όσκαρ Μοντάζ: Arrival, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, La La Land, Moonlight.

Όσκαρ Οπτικών εφέ: Deepwater Horizon, Doctor Strange, The Jungle Book, Kubo and the Two Strings, Rogue One: A Star Wars Story.

Όσκαρ Καλύτερων Κοστουμιών: Allied, Fantastic Beasts and Where to Find Them, Florence Foster Jenkins, Jackie, La La Land.